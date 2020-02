Verbazing bij Ziggo om Frenkie de Jong: ‘Gek, ik begrijp dat niet’

Barcelona speelde dinsdag met 1-1 gelijk tegen Napoli in de Champions League. Frenkie de Jong had een basisplaats bij de Catalaanse grootmacht, maar kon niet echt zijn stempel drukken op het spel van de bezoekers. Youri Mulder en Jack van Gelder concluderen bij Ziggo Sport andermaal dat de voormalig middenvelder van Ajax verkeerd gebruikt wordt.

"Hij speelde niet slecht, maar er was een moment dat ik veelzeggend vond", aldus Mulder, die met een beeld tijdens de wedstrijd laat zien dat De Jong twijfelt wat hij moet doen bij de opbouw. "Bij Ajax wordt hij aangespeeld, maar hier is er bij hem twijfel. Moet ik nou wel of niet... Oh nee, want ze hebben mij gezegd dat ik dieper moest spelen. Zijn natuurlijke reactie is de bal vragen, maar wat hem opgedragen is elders voetballen. Daar ligt zijn kracht niet."

Ook presentator Jack van Gelder is verbaasd over de positie van De Jong en vraagt zich af waarom Barcelona de Oranje-international gehaald heeft. "Ik vind het gek. Zijn specifieke kwaliteit is de bal halen en dan met een dribbel voor een overtalsituatie zorgen. Daar komt hij helemaal niet aan toe. Dan begrijp ik dat niet. Of wilden ze hem al hebben als opvolger van Sergio Busquets?"

Mulder beaamt de suggestie van Van Gelder. "Ze vonden hem zó goed dat ze dachten: die moeten we hebben. Maar ze hebben er eigenlijk al drie. Want Arthur, Ivan Rakitic en Busquets zijn eigenlijk ook dat soort voetballers." Van Gelder repliceert: "Hij is zo goed. Je trekt Jaap van Zweden (bekende dirigent, red.) toch ook niet aan om uiteindelijk de triangel te laten spelen?"