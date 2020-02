Barcelona maakt vooral dankzij Busquets recordtreffer Mertens ongedaan

Barcelona heeft dinsdagavond een uitstekende uitgangspositie overgehouden aan zijn bezoek aan Napoli in de achtste finale van de Champions League. De Catalanen hadden het aanvankelijk uitermate lastig met het verdedigende spel van de Italianen, maar sleepten uiteindelijk een 1-1 gelijkspel over de streep. Dries Mertens had Napoli in de eerste helft op voorsprong gezet, waarmee de 32-jarige Belg gedeeld clubtopscorer aller tijden werd. Mertens staat nu net als Marek Hamsík op 121 goals voor i Partenopei.

Trainer Quique Sétien besloot om tegen Napoli een viermansmiddenveld te formeren, waarop Frenkie de Jong meestal de meest vooruitgeschoven pion was. Voorin moesten Lionel Messi en Antoine Griezmann zich een weg door de Napolitaanse verdediging zien te banen, maar het aanvalsduo slaagde daar in de eerste helft totaal niet in. Barcelona had weliswaar veruit het meeste balbezit, toch creëerden de Catalanen in de eerste 45 minuten geen enkel gevaar.

Napoli deed in aanvallend opzicht weinig, maar brak na een half uur spelen gevaarlijk uit. Piotr Zielinski vond Dries Mertens op de rand van het strafschopgebied, waarna de Belgische aanvaller met een prachtig gekruld schot Barça-doelman Marc-André ter Stegen kansloos liet: 1-0. Op slag van rust hadden de Italianen de kans om de voorsprong uit te bouwen, maar Kostas Manolas mikte op aangeven van José Callejon nipt naast.

Na rust veranderde aanvankelijk nauwelijks iets aan het spelbeeld: Barcelona beet zich in het eerste kwartier van de tweede helft telkens stuk op het verdedigende spel van Napoli, waardoor er voor de neutrale toeschouwer weinig te beleven viel. Dat veranderde in de 57ste minuut plotsklaps, toen Sergio Busquets met een afgemeten steekbal Nelson Semedo wegstuurde. Het was voor de diepgaande rechtsback vervolgens een koud kunstje om Antoine Griezmann in de zestien te bereiken, die simpel binnentikte: 1-1. Busquets pakte enkele minuten voor de treffer overigens geel, waardoor de middenvelder geschorst is voor de return.

Het dure tegendoelpunt bleek voor Napoli aanleiding om meer de aanval te zoeken. Vlak na de gelijkmaker van Griezmann volgden ook twee enorme kansen voor de i Partenopei. Ter Stegen bleek met uitstekend keeperswerk echter een sta-in-de-weg voor zowel Insigne als Callejon. De grootste kans was voor laatstgenoemde, die een vrije schietkans leek te krijgen, maar niet had gerekend op het felle en uitstekende uitkomen van de Barça-goalie. In de slotfase pakte Arturo Vidal binnen twintig seconden twee keer geel: eerst voor een tackle op de benen van Mário Rui, daarna voor een 'hoofdduw' tegen de Napoli-verdediger.