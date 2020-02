Stam reageert op onthulling van Derksen: ‘Ik moet afwachten wat het wordt’

Johan Derksen kwam vrijdagavond tijdens Veronica Inside met het nieuws dat Jaap Stam bij FC Cincinnati de opvolger moet worden van de vertrokken Ron Jans. Gerard Nijkamp laat tegenover het programma weten dat de oud-verdediger inderdaad op de shortlist staat, maar dat er nog geen beslissing is genomen. Stam laat zich tegenover Veronica Inside op vergelijkbare wijze uit.

“Ik heb uit doorgaans betrouwbare bron vernomen dat Gerard Nijkamp bezig is om Jaap Stam als opvolger van Ron Jans binnen te halen. Het is eigenlijk best logisch, want Jaap heeft bij Zwolle met Nijkamp samengewerkt”, liet Derksen vrijdag weten. Jans vertrok dinsdag bij FC Cincinnati, na de commotie die ontstond over het vermeende gebruik van het 'n-woord' door de oefenmeester in de kleedkamer. Directeur Nijkamp zoekt momenteel naar een opvolger voor Jans en zou zijn uitgekomen bij Stam, met wie hij vorig seizoen samenwerkte bij PEC Zwolle.

“Stam staat inderdaad op de shortlist, maar we hebben meer namen. Ik ga binnenkort de gesprekken starten. Om Jaap bovenaan het lijstje te zetten, is iets te voorbarig”, reageert Nijkamp op de vermeende belangstelling in Stam als opvolger van Jans. De 47-jarige oud-verdediger zit zonder club, nadat hij eerder dit seizoen al snel vertrok als trainer van Feyenoord. Stam werkte eerder bij PEC Zwolle, Reading en Jong Ajax.

“Het is een mooi land, de mensen hebben een enorme drive in alles wat ze doen, met een geweldige mentaliteit en kwaliteit”, reageert Stam op de vermeende belangstelling van FC Cincinnati. Er zou op het moment echter meer belangstelling zijn voor de diensten van de oefenmeester. “Het zou zeker een mooi avontuur kunnen zijn. Alleen spelen er op dit moment nog wat meer dingen, waardoor ik moet afwachten wat het wordt.”