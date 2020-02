Horrorscenario voltrekt zich in blessuretijd voor Besiktas door Sörloth

Besiktas lijkt vanavond definitief te zijn afgehaakt in de Turkse titelrace. De grootmacht uit Istanbul leek op eigen veld zijn laatste strohalm te gaan grijpen tegen Trabzonspor, maar een doelpunt in blessuretijd van Alexander Sörloth zorgde uiteindelijk voor een grafstemming in het Vodafone Park: 2-2. Sörloth was tweemaal trefzeker, want de Noorse aanvaller had ook de openingstreffer voor zijn rekening genomen. Trabzonspor heeft de koppositie in de Süper Lig weer overgenomen van Sivasspor en heeft een riante voorsprong op Besiktas: het verschil op de ranglijst bedraagt acht punten en de koploper heeft bovedien nog een wedstrijd tegoed.

Trabzonspor had zich geen betere start kunnen wensen in Istanbul, want Sörloth schoot de formatie van trainer Hüseyin Çimsir al in de vijfde minuut van de wedstrijd op voorsprong. De ex-spits van onder meer FC Groningen werd in de diepte gevonden door Badou Ndiaye, waarna hij directe tegenstander Domagoj Vida opzocht en uiteindelijk laag raak schoot in de verre hoek: 0-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 22 13 6 3 26 45 2 Sivasspor 23 13 6 4 16 45 3 Medipol Basaksehir 22 12 7 3 19 43 4 Galatasaray 22 12 6 4 19 42 5 Alanyaspor 23 11 6 6 19 39 6 Fenerbahçe 22 11 5 6 15 38 7 Besiktas 23 11 4 8 6 37 8 Göztepe 22 9 7 6 5 34 9 Gaziantep BB 23 8 7 8 -2 31 10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 4 24 11 Gençlerbirligi 22 6 6 10 -8 24 12 Denizlispor 22 6 6 10 -9 24 13 Rizespor 21 7 3 11 -11 24 14 Antalyaspor 22 5 7 10 -16 22 15 Konyaspor 23 4 9 10 -13 21 16 Ankaragücü 22 4 8 10 -18 20 17 Kasımpaşa 22 4 4 14 -20 16 18 Kayserispor 23 3 7 13 -32 16

Bij Besiktas, waar Jeremain Lens als basisspeler ruim een uur meedeed, was de boosheid groot omdat er in aanloop naar het doelpunt van Sörloth een overtreding zou zijn gemaakt op Atiba Hutchinson, maar scheidsrechter Firat Aydinus besloot de treffer toch goed te keuren. Trabzonspor had het na de vroege openingstreffer moeilijk, maar de ploeg haalde de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren, mede door uitstekend keeperswerk van Ugurcan Cakir. De 23-jarige goalie verrichte enkele knappe reddingen en was er zo grotendeels verantwoordelijk voor dat Trabzonspor zijn voorsprong meenam naar de pauze.

Besiktas toonde echter karakter en wist de wedstrijd in de tweede helft alsnog te kantelen. Kevin-Prince Boateng gleed in de 57ste minuut de gelijkmaker tegen de touwen na een lage voorzet van Burak Yilmaz en kort erna bracht Vida de 2-1 op het scorebord. De Kroatische verdediger gaf na een hoekschop het laatste zetje, nadat Boateng in eerste instantie nog de paal had geraakt. Besiktas stevende daarna af op de zege, maar in de 91ste minuut tekende Sörloth toch nog voor de gelijkmaker, door bij de tweede paal te scoren na een voorzet van Caleb Ekuban.