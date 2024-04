Wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV wordt in allerlaatste minuut stilgelegd

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV is donderdag in de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd stil komen te liggen. De uitsupporters in het Abe Lenstra Stadion besloten massaal fakkels af te gaan steken, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie zich genoodzaakt voelde om de wedstrijd vlak voor tijd stil te leggen.

Sportief gaat het PSV voor de wind in Friesland, want de Eindhovenaren waren op weg naar de grootste uitoverwinning uit de clubgeschiedenis. De stand was 0-8 bij stillegging.

Luuk de Jong en Joey Veerman liepen naar het uitvak om de fans tot kalmte te manen. Het onbegrip was van het gezicht van de PSV-spelers af te lezen.

Lekkere omstandigheden om in te voetballen. De vuurwerkgekkies op de tribune zitten het voetbal weer lelijk in de weg. #heepsv pic.twitter.com/SeYsPUcwNl — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 25, 2024

Er was sprake van enorme rookontwikkeling als gevolg van de afgestoken fakkels, maar na een tussenpauze van ongeveer vijf minuten kon de wedstrijd alsnog afgemaakt worden.

Makkelie besloot geen blessuretijd toe te kennen, waardoor er slechts zestig seconden aan restant volgden. PSV kon daarna alsnog het feest gaan vieren, want het kampioenschap is officieus binnen.

