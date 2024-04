AD: Ajax heeft Christian Chivu ‘serieus in beeld’ als assistent van Potter

Ajax lijkt, nu Alex Kroes als titulair technisch directeur is teruggekeerd binnen de Amsterdamse organisatie, de jacht op een trainer te hervatten. Daarbij lijkt Graham Potter de voornaamste kandidaat. Als assistent van de Engelsman is clubicoon Christian Chivu 'serieus in beeld', bericht het Algemeen Dagblad.

Chivu is momenteel jeugdtrainer van Inter. Hij heeft als manager de Onder 19-selectie van de Italiaans kampioen onder zijn hoede. Daar trad hij in de zomer van 2021 in functie. Hij coachte die lichting 108 wedstrijden en daarvoor was hij ook eindverantwoordelijke bij de Onder 18-ploeg en de Onder 17-selectie van i Nerazzurri.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ajax is druk bezig met de invulling van de technisch staf van komend seizoen. Marijn Beuker liet in gesprek met Ajax Life weten dat de Amsterdammers zelf twee van de drie assistenten bepaalden, waar de nieuwe trainer zelf ook een mee kan nemen.

"In de huidige situatie kan de nieuwe trainer een eigen assistent meenemen, mits deze past bij onze visie,” werd Beuker destijds opgetekend. “Dat betekent dus dat we vanuit Ajax zelf de andere twee assistenten aanstellen."

Beuker hintte daarnaast op het idee dat een van die assistenten successen vierde met de club. "Een daarvan moet wat ons betreft iemand zijn die vanuit Ajax weet wat het winnen van de Champions League inhoudt."

Chivu won de Champions League uiteraard niet met Ajax, maar het gonst in de wandelgangen al enige tijd over op wie Beuker doelde met zijn opmerking. In de Pantelic Podcast en bij Kick-Off, de podcastserie van De Telegraaf vielen de namen van Edgar Davids en Jari Litmanen.

Momenteel zijn Hedwiges Maduro en Michael Valkanis de assistenten bij de hoofdmacht van Ajax. Valkanis vertrekt omdat John van 't Schip een andere functie binnen de club gaat bekleden. Binnen de club staat ook huidig Jong Ajax-trainer Dave Vos hoog aangeschreven.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties