Vitesse krijgt zijn zin en boekt eindelijk weer eens een succesje in rechtszaal

Vitesse heeft donderdag eindelijk weer eens goed nieuws ontvangen. In de rechtszaal stemde de rechtbank in met de WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die de club indiende, berichten onder meer De Gelderlander en De Telegraaf.

Bij zo'n WHOA-procedure, die speciaal voor noodlijdende bedrijven in het leven is geroepen, wordt er een herstructureringsdeskundige aangesteld om de schulden van het bedrijf te gaan saneren. Deze procedure was een cruciaal aspect van het reddingsplan van de Arnhemmers.

ADO Den Haag en VVV-Venlo wisten in het verleden faillissement af te wenden door gebruik te maken van dezelfde procedure. Ook MVV startte eerder deze maand de WHOA-procedure op, zo bevestigden de Limburgers via de eigen kanalen.

Vitesse staat in deze zaak lijnrecht tegenover Coley Parry. De Amerikaan voorzag de Arnhemmers van een miljoenenlening en doet er alles aan om een zo groot mogelijk deel van die investering terug te verdienen.

De kleine overwinning kan echter ook helemaal voor niks zijn, als de Arnhemmers de licentiecommissie van de KNVB vrijdag niet weten te overtuigen van het reddingsplan. Wordt deze afgewezen door de commissie, zijn de Gelderlanders de proflicentie kwijt.

De Arnhemmers kregen donderdag in de rechtbank overigens niet volledig hun zin, zo stipt De Telegraaf aan. "De rechter heeft niet de herstructureringsdeskundige aangewezen die Vitesse had voorgesteld", schrijft het dagblad.

In plaats daarvan is Hanneke De Coninck van Florent Advocaten naar voren geschoven, een van de kandidaten aangedragen door Parry. Vitesse wierp overigens geen bezwaren tegen haar op.

