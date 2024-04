Feyenoord moet opstelling door blessure vlak voor aftrap nog wijzigen

Feyenoord treedt donderdagavond tegen Go Ahead Eagles met Justin Bijlow in de basisopstelling aan. Hij krijgt de voorkeur boven Timon Wellenreuther. Ook Gernot Trauner, Luka Ivanusec en Antoni Milambo hebben een basisplekje bij de Rotterdammers. Zij vervangen respectievelijk Bart Nieuwkoop en de geblesseerde Igor Paixão en Calvin Stengs. Santiago Gimenez is vlak voor de aftrap afgehaakt en wordt vervangen door Ayase Ueda. De wedstrijd in de Adelaarshorst begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Wellenreuther zag Bijlow onlangs terugkeren in de selectie van Feyenoord, nadat de Oranje-international er maandenlang uitlag vanwege een zware blessure. Trainer Arne Slot wilde vooraf niet veel kwijt over de keuze voor Wellenreuther of Bijlow, maar gunt Bijlow dus weer een plek onder de lat.

In de verdediging valt één wijzigingen te noteren. Lutsharel Geertruida (rechts) en Dávid Hancko (links) zijn de backs van dienst. Trauner keer terug in het hart van de defensie en draagt ook direct de aanvoerdersband. Hij wordt vergezeld door Thomas Beelen. Bart Nieuwkoop is het kind van de rekening.

Op het middenveld staan Quinten Timber en Ramiz Zerrouki als controleurs achter nummer 10 Milambo. Laatstgenoemde profiteert van de afwezigheid van Stengs en krijgt de voorkeur boven onder meer Leo Sauer en Ondrej Lingr. Zerrouki is andermaal de vervanger van Mats Wieffer, die voorlopig niet in actie komt. Gimenez zou als gebruikelijk in de spits staan, maar de Mexicaan raakte geblesseerd in de warming-up. Ueda speelt daarom. De Japanner wordt geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Ivanusec (links).

Bij Feyenoord gaat het deze dagen vooral om Slot. De oefenmeester staat in de concrete belangstelling van Liverpool, waarmee hij al gesprekken heeft gevoerd. The Reds willen doorpakken en moeten nu nog een akkoord zien te bereiken met Feyenoord over de te betalen afkoopsom. De ruimte voor onderhandelingen is er in ieder geval. De Rotterdammers zijn zo goed als zeker van plek twee, goed voor een Champions League-ticket.

Feyenoord verloor medio december vorig jaar voor het laatst binnen negentig minuten. ''Die ongeslagen reeks zegt veel over dit team, dat absoluut niet houdt van verliezen", weet Slot. "Met die eigenschap willen we deze reeks met in elk geval nog een aantal weken verlengen. Daarnaast zijn er voor voldoende spelers nog individuele belangen, met de toernooien die deze zomer op het programma staan.''

Go Ahead staat tegen Feyenoord voor een grote uitdaging, al hoopt het dat de Rotterdammers iets minder scherp voor de dag komen na de bekerzege. Toch heeft trainer René Hake daar een hard hoofd in. “Daar geloof ik niet in. Zij gaan niet de bekerfinale winnen, feesten en dan twee tandjes terugschakelen. Ik denk dat ze juist een extra drive hebben om na zondag opnieuw te winnen. Daar zal Arne Slot op hameren.”

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Rommens, Willumsson; Adekanye, Baeten, Edvardsen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Milambo, Timber; Minteh, Ueda, Ivanusec

