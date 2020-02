FOX Sports-analisten kraken één Ajacied specifiek: ‘Typisch Nederlands’

Ajax sloeg donderdag een modderfiguur in het eerste duel met Getafe in de zestiende finales van de Europa League. De Amsterdammers speelden een dramatische wedstrijd in Spanje en gingen uiteindelijk met 2-0 onderuit, door doelpunten van Deyverson en Kenedey. Perr Schuurs is na afloop van de wedstrijd onderwerp van gesprek in de studio van FOX Sports.

Analisten Kenneth Perez en Kees Kwakman constateren dat Schuurs Ajax in de slotfase een zeer slechte dienst bewees. De jonge twintigjarige centrumverdediger leed in de blessureleed slordig balverlies op de helft van Getafe, waarna de Spanjaarden razendsnel konden omschakelen en via Kenedy de 2-0 op het scorebord brachten. Perez vreest dat het doelpunt van Kenedy Ajax in de return nog wel eens duur kan komen te staan. "Bij 1-0 dacht ik nog: dat is een goed resultaat, want zó slecht kun je niet nog een keer spelen. Dan had je nog wel een kans thuis. Nu wordt het een stuk lastiger", zegt de Deense analist.

"Ik ga mee met het feit dat Getafe een vervelende ploeg is, maar ik vind dat Ajax het wel echt bij zichzelf moet zoeken, vooral aan de bal", vervolgt Perez, die zich vervolgens richt tot Schuurs. De stopper leverde de bal in de 93ste minuut in onder druk van Ángel Rodríguez. "Perr Schuurs dribbelt twee minuten voor tijd lekker naïef in. Ajax is heel naïef geweest vanavond. Typisch Nederlands, vonden we vroeger. Je speelt zó slecht, als je dan wegkomt met 1-0, vond ik dat nog wel meevallen."

Collega-analist Kwakman deelt de kritiek op Schuurs en stipt aan dat de jongeling recentelijk al aantal keer in de fout ging. "Schuurs heeft natuurlijk wel complimenten gehad tegen AZ, maar hij gaat hier gruwelijk in de fout. In die oefenpot in de winterstop tegen Club Brugge liet hij zich kinderlijk verslaan, nu ook weer. Dit zijn echt cruciale fouten, hè", benadrukt de oud-speler van onder meer FC Volendam. Perez vindt tot slot dat Schuurs niet de enige Ajacied is die vanavond onder de maat presteerde. "Het is heel makkelijk om te zeggen dat het alleen maar komt door Schuurs, want bij zo’n wanprestatie moet je het natuurlijk hebben over de spelers die er toe doen. Tadic, hebben we die gezien? Nee. Ziyech? Ook niet."