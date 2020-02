Pijnlijke misser bij Paris Saint-Germain: ‘Ik wist niet dat ik op scherp stond’

Paris Saint-Germain verloor dinsdag met 2-1 van Borussia Dortmund in de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League. Tot overmaat van ramp ontving Thomas Meunier een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het returnduel in Parijs. Opvallend genoeg wist de Belgische vleugelverdediger, die tegen Dortmund als winger speelde, op voorhand niet dat hij ‘op scherp’ stond, waardoor de schorsing enigszins als een verrassing komt.

"Ik was daar niet van op de hoogte", verzucht Meunier in een reactie aan DH Les Sports+. "Het irriteert me behoorlijk. Als ik het van tevoren had geweten, dan had ik die overtreding natuurlijk nooit gemaakt." Naast Meunier is ook Marco Verratti geschorst bij PSG voor de tweede ontmoeting met Dortmund, op 11 maart in het Parc des Princes. De verwachting is dat trainer Thomas Tuchel Meunier over drie weken vervangt door Thilo Kehrer.

Meunier zag Erling Braut Haaland wederom uitblinken voor Dortmund. De Noorse aanvaller tekende namelijk voor beide Duitse doelpunten. "Wat hij op negentienjarige leeftijd doet is echt ongelooflijk. Bij het tweede doelpunt toonde hij echt zijn volwassenheid. We waren vooraf niet bang voor hem, al is het wel zo dat Dortmund een geweldig team heeft. Zowel in balbezit als bij balverlies. Ze hebben bewezen dat ze thuis erg moeilijk te verslaan zijn."

Ondanks de nederlaag heeft Meunier goede hoop op een plaats in de kwartfinale van de Champions League. "In thuiswedstrijden slagen we er altijd in om de tegenstander onder druk te zetten. Het is aan ons om dat voordeel uit te buiten. Ik twijfel er niet aan, een doelpunt kan al voldoende zijn. We moeten verdedigend sterk zijn en loeren op onze kansen", zo besluit Meunier.