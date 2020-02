Jans vergeleek speler met basketballer: ‘Dat wordt dan gezien als beledigend’

Ron Jans diende maandagavond zijn ontslag in bij FC Cincinnati nadat hij werd beschuldigd van racisme. De trainer had een rapnummer meegezongen waarin het woord ‘Nigger’ in voorkwam. Dit werd door een speler gerapporteerd bij de spelersvakbond, waarna de Major League Soccer een onderzoek instelde. Bij Radio Veronica laat Jans weten dat er door spelers meerdere dingen zijn gerapporteerd die de trainer heeft gezegd of gedaan.

Jans wilde de uitslag van het onderzoek niet afwachten en besloot zelf op te stappen. “Als ik alles wat ik zeg op een weegschaal moet leggen en als je je niet vrij voelt...”, zegt Jans op de radio in gesprek met Wilfred Genee. De trainer had het idee dat hij in een verdeelde kleedkamer terecht zou komen als hij na het onderzoek terug zou keren als hoofdtrainer. Hij besloot daarom zijn contract in te leveren. “Ik kreeg het gevoel dat de club zoiets had van: als je de strijd aangaat, dan krijg je zoveel publiciteit en dan gaat het alleen maar daarover. Dus ik denk dat de club dit ook het beste vond. We zijn er samen snel uitgekomen.”

Boosheid en teleurstelling na vertrek Jans: ‘Dit heeft Ron niet verdiend’

FC Cincinnati-verdediger Maikel van der Werff betreurt het vertrek van Ron Jans. Lees artikel

Tijdens het onderzoek werd Jans aan de tand gevoeld en de vragen die hij kreeg voorgeschoteld wekte verbazing bij de trainer. “Bij het gesprek wat ik gehad heb, kreeg ik heel veel vragen. Ik ga niet op detail in, maar dan denk ik, waar gaat het over? De zaken waar Jans tijdens het onderzoek mee geconfronteerd werd, waren afkomstig vanuit de spelersgroep. “Er moeten er ook een paar geweest zijn die met sommige dingen moeite hebben gehad, of dingen verkeerd hebben geïnterpreteerd.”

Er was dan ook meer gerapporteerd dan alleen het woord ‘Nigger’, dat door Jans in de mond was genomen. “Ja, ik zal een onschuldig voorbeeld noemen. Ik had een speler gevraagd of hij basketbalspeler was. Dat is Rashawn Dally. Ik houd van NBA en ik had het idee dat hij dezelfde voornaam had als Kawhi Leonard. Dus ik zei: ‘Je doet me denken aan een basketbalspeler en die is toevallig uitgeroepen tot All Star MVP’. Een hele goede speler van de LA Clippers, zat vorig jaar bij de Toronto Raptors”, aldus Jans.

Rashawn Dally (links) en Kawhi Leonard (rechts).

Omdat Jans dacht dat Dally dezelfde voornaam had als de basketballer, maakte hij de vergelijking. “Ik zei tegen hem: ‘Je doet me aan hem denken’. Dat wordt dan gezien als beledigend. Een heel onschuldig iets. Dan denk je: wie noteert dat en waarom vragen ze dat? Als je dan een heleboel van dat soort vragen krijgt, dan heb je zoiets van: dit voelt niet goed.” Jans keert snel terug naar Nederland. "Doodzonde", noemt hij zijn vertrek uit de Verenigde Staten. "Ik heb hier echt een fantastische tijd gehad, op de laatste week na."