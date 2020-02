Daley Blind bewaart rust in transfergekte: ‘Dat zegt niet zo veel, denk ik’

Daley Blind wordt maandag in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. The Athletic meldde dat de verdediger van Ajax op het lijstje van manager Mikel Arteta staat, maar dat andere clubs uit Engeland en ook Italië eveneens interesse hebben in de Oranje-international. De stopper wilde zondag na afloop van de 3-0 zege tegen RKC Waalwijk weinig kwijt over een eventuele transfer.

Een verslaggever van Ajax Life constateerde na afloop van de overwinning dat Blind minder werd gelinkt aan een transfer dan zijn ploeggenoten. Op de vraag of dat betekent dat de kans groter is dat Blind aankomende zomer bij Ajax blijft of dat dat niets zegt, antwoordt Blind gedecideerd. "Dat zegt niet zo veel, denk ik. We zullen zien wat de zomer brengt", aldus de routinier.

De verdediger weet dat er veel transfergeruchten zijn over de spelers van Ajax, maar geeft aan dat dat niet speelt binnen de selectie. "Nee, je hebt er namelijk helemaal geen invloed op. Spelers moeten hun eigen keuzes maken over eventuele transfers. Hakim Ziyech heeft nu natuurlijk een geweldige transfer gemaakt (naar Chelsea, red.), maar hij realiseert zich echt wel dat hij nog een halfjaar alles moet geven voor Ajax."

"Ik denk dat hij wel de juiste persoon is om dat soort zaken aan over te laten", vervolgt Blind, die zich nu vooral concentreert op het duel met Getafe in het kader van de Europa League. Ajax gaat donderdag op bezoek bij de huidige nummer drie van Spanje. Frenkie de Jong speelde zaterdag met Barcelona tegen Getafe (2-1 winst), maar Blind heeft geen tips ingewonnen bij zijn ex-ploeggenoot.

"Nee, ik heb de wedstrijd zaterdag zelf gekeken, waardoor ik hem nog niet om tips heb hoeven vragen. De trainer (Erik ten Hag, red.) heeft de tegenstander alvast goed geanalyseerd, dus daar komen we snel op terug. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het een lastige tegenstander zal zijn", concludeert Blind. Donderdag is de heenwedstrijd tegen Getafe en volgende week wacht de return in de Johan Cruijff ArenA.