‘Jorrit Hendrix wil ik nog wel een keer een rotschop geven, haha’

In 'Doorzagen' worden bekende namen uit de voetballerij onderworpen aan een stevig vragenvuur waarin zowel voetbal als zaken uit het persoonlijk leven van de gast aan bod komen. In deze aflevering is het de beurt aan Clint Leemans die zijn jeugdopleiding genoot bij PSV en via een succesvolle periode bij VVV-Venlo de overstap maakte naar PEC Zwolle. Dit seizoen speelt hij echter op huurbasis bij RKC Waalwijk en is hij de rechtstreekse concurrent van zijn huidige werkgever.

