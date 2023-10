Van 't Schip zet Ajax meteen naar zijn hand: 'Hamert hij heel veel op'

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 19:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:06

Branco van den Boomen heeft een positieve eerste kennismaking gehad met John van 't Schip. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax stond dinsdag voor het eerst op het trainingsveld op De Toekomst en legde meteen een aantal accenten. Ajax TV sprak na afloop van de training met Van den Boomen.

De middenvelder ziet dat er iets veranderd is sinds de komst van Van 't Schip. "Het gaat weer iets beter, iets positiever ook", aldus de Brabander. "De nieuwe trainer voelt als een nieuw begin, er is nieuwe energie. Dat kunnen we ook wel gebruiken na zondag. Richting donderdag moet de positiviteit ook terugkomen binnen de club en de groep. Dat is waar we naar op zoek zijn."

"Hij hamert heel veel op het teamgevoel", gaat Van den Boomen verder. "Dat vond ik heel positief. We hebben gesproken over hoe je als individu beter voor de dag kan komen en wanneer je echt als team moet opereren. Ik denk dat dat iets is waar we aan moeten werken. De discipline die hij in de bespreking uitstraalt is iets waar we naar op zoek zijn."

Van den Boomen haalde bij zijn neef Clint Leemans informatie op over Van 't Schip. Leemans en Van 't Schip werkten in het verleden samen bij PEC Zwolle. "Hij zei dat hij tactisch heel sterk is en veel praat in het teambelang. Dat is positief. In Griekenland heeft Van 't Schip met een oud-ploeggenoot van mij gewerkt, Efthymis Koulouris. Ik had dus al wel wat geluiden gehoord."

Als het aan Van den Boomen ligt, komt de nadruk de komende tijd ook op het balbezit te liggen. "Mensen zien dat wij veel tegengoals hebben en hameren erop dat we de nul moeten houden, maar ik denk dat we het Ajax-spel terug moeten brengen. Lef tonen en vooruit spelen. Als we de bal verliezen moeten we snel omschakelen met de linies kort op elkaar."

Van 't Schip mag donderdagavond laten zien in hoeverre hij Ajax al naar zijn hand heeft weten te zetten. Dan spelen de Amsterdammers de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Dat duel werd eerder verzet vanwege het restant van de Klassieker dat ingehaald moest worden.

"Gezien de clubs waar we nu tegen spelen zullen wij meer de bal hebben", vermoedt Van den Boomen. "Daar liggen ook onze kwaliteiten. Laten we hopen dat we dat ook kunnen laten zien. Ik kijk ernaar uit om weer in de ArenA te spelen. Als er een moment is dat we de supporters nodig hebben dan is het nu."