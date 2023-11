Elftal van de Week: NAC domineert en levert vier spelers na imponerende zege

Dinsdag, 21 november 2023 om 15:00 • Siep Engelen • Laatste update: 15:03

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en zondag werden er vier wedstrijden afgewerkt in de vijftiende speelronde van het seizoen, waarin Willem II de koppositie verstevigde in Venlo en NAC Breda uithaalde in Maastricht.

Het doel wordt deze week verdedigd door Joshua Smits van Willem II. De sluitpost verrichte in de 1-3 overwinning tegen VVV-Venlo maar liefst zes reddingen, een persoonlijk record voor Smits in het shirt van Willem II, dat nu aan de kop van de ranglijst een voorsprong van drie punten heeft op naaste belager Roda JC.

Uitgelicht:

NAC Breda boekte tegen MVV een moeiteloze zege en levert deze week maar liefst vier spelers af aan het Elftal van de Week. Dominik Janosek was voor de tweede keer dit seizoen goed voor zowel een goal als een assist (eerder deed hij dit tegen Telstar). De vleugelaanvaller werd bovendien de eerste NAC-speler die vijf kansen creëerde uit open spel in één KKD-duel.

Janosek is niet de enige NAC-speler die is opgenomen in het Elftal van de Week. Ook Aimé Omgba, Jan van den Bergh en Clint Leemans, die ook alle drie een doelpunt maakten, hebben een plek verdiend. Voor Leemans was het zijn eerste officiële goal in het shirt van NAC.

Zakaria Eddahchouri werd in het met 1-4 gewonnen uitduel tegen FC Den Bosch de eerste Telstar-speler met een hattrick in de KKD sinds Rein Smit afgelopen januari (tegen MVV). De laatste Telstar-speler die een hattrick maakte in een uitduel was Glynor Plet in januari 2021 (tegen TOP Oss).

Elftal van de Week: Joshua Smits (Willem II); Freek Heerkens (Willem II), Floris Smand (SC Cambuur), Jan Van den Bergh (NAC Breda); Daniël van Kaam (SC Cambuur), Clint Leemans (NAC Breda), Tom Overtoom (Telstar), Aimé Omgba (NAC Breda); Thijs Oosting (Willem II), Zakaria Eddahchouri (Telstar), Dominik Janosek (NAC Breda).