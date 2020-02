Hakim Ziyech breekt Ajax- en Eredivisie-record met overgang naar Chelsea

Hakim Ziyech breekt met zijn overstap naar Chelsea een Eredivisie-record. De nummer tien van Ajax, die voor minimaal veertig miljoen euro naar Stamford Bridge gaat, wordt als Marokkaan de duurste buitenlander die de Eredivisie en daarmee Ajax ooit heeft verlaten.

Dat record was in handen van Davinson Sánchez. De Colombiaan behaalde met Ajax in 2016/17 de finale van de Europa League en verdiende daar een transfer naar Tottenham Hotspur mee, dat eveneens veertig miljoen euro overmaakte naar Amsterdam. Het transferbedrag van Sánchez kon echter met twee miljoen euro oplopen, terwijl het bij Ziyech om vier miljoen euro aan eventuele bonussen gaat.

De duurste uitgaande Eredivisie-transfer blijft die van Frenkie de Jong naar Barcelona. De Catalanen kochten de middenvelder afgelopen zomer voor minimaal 75 miljoen euro weg bij Ajax, een bedrag dat via bonussen op kan lopen tot 86 miljoen euro. Matthijs de Ligt volgt met zijn overgang naar Juventus, waarmee eveneens 75 miljoen euro was gemoeid. Ajax en Juventus namen echter geen bonussen op in de voorwaarden van die transfer.

Hirving Lozano is met zijn transfersom van 38 miljoen euro de eerste speler in de lijst die niet vanuit Ajax de Eredivisie verliet. De Mexicaanse vleugelspits verruilde afgelopen zomer PSV voor Napoli en ging daarmee Memphis Depay voorbij als duurste PSV'er ooit. Depay leverde PSV in de zomer van 2016 een bedrag van 34 miljoen euro op, dat door Manchester United werd betaald.

De tien duurste uitgaande Eredivisie-transfers ooit

SPELER SEIZOEN VAN NAAR BEDRAG INCL. BONUSSEN 1. Frenkie de Jong 2019/20 Ajax Barcelona 75 miljoen 86 miljoen 2. Matthijs de Ligt 2019/20 Ajax Juventus 75 miljoen 75 miljoen 3. Hakim Ziyech 2020/21 Ajax Chelsea 40 miljoen 44 miljoen 4. Davinson Sánchez 2017/18 Ajax Tottenham Hotspur 40 miljoen 42 miljoen 5. Hirving Lozano 2019/20 PSV Napoli 38 miljoen 38 miljoen 6. Memphis Depay 2015/16 PSV Manchester United 34 miljoen onbekend 7. Arek Milik 2016/17 Ajax Napoli 32 miljoen 33 miljoen 8. Steven Bergwijn 2019/20 PSV Tottenham Hotspur 30 miljoen 32 miljoen 9. Ruud van Nistelrooy 2001/02 PSV Manchester United 28,5 miljoen 28,5 miljoen 10. Davy Klaassen 2017/18 Ajax Everton 27 miljoen 27 miljoen 10. Wesley Sneijder 2007/08 Ajax Real Madrid 27 miljoen 27 miljoen 10. Klaas-Jan Huntelaar 2008/09 Ajax Real Madrid 20 miljoen 27 miljoen