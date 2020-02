NAC Breda stunt in AFAS Stadion en knikkert AZ uit bekertoernooi

NAC Breda heeft woensdagavond verrassend AZ uit de TOTO KNVB Beker geknikkerd. De ploeg van Peter Hyballa wist in het kwartfinaleduel in het AFAS Stadion met 1-3 te winnen van de Alkmaarders. De thuisploeg kwam op een 0-2 achterstand, maar leek na een goal van Oussama Idrissi nog te hopen op een positief resultaat. Vlak voor tijd wist invaller Javier Noblejas het duel echter te beslissen door een prachtige actie te bekronen met een goal.

AZ was de favoriet bij het treffen met de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar het werd al snel duidelijk dat NAC van zich af zou bijten in het AFAS Stadion. De bezoekers wisten net als de ploeg van Arne Slot af en toe gevaarlijk te worden, waarbij het doel van Marco Bizot regelmatig onder vuur werd genomen. Zo kon Robin Schouten vrij uithalen van ongeveer tien meter afstand, maar de rechtsback had het vizier niet op scherp staan. Na 34 minuten spelen was het wel raak voor NAC.

Na een goede aanval kon Schouten vanaf de rechterkant een lage voorzet produceren die terechtkwam bij Mounir El Allouchi. De middenvelder schoot vervolgens via de kluts de bal achter Bizot: 0-1. AZ probeerde voor rust via pogingen van onder anderen Calvin Stengs en Teun Koopmeiners snel langszij te komen, maar doelman Nick Olij hield zijn doel schoon. De formatie van Arne Slot moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen, maar ook na de rust was de thuisploeg bij tijd en wijle slordig.

Bizot wist een harde terugspeelbal van Stijn Wuytens nog teniet te doen, terwijl de fans van AZ ook moest billenknijpen bij een corner van NAC. AZ leek tien minuten in de tweede helft weer grip te krijgen op de wedstrijd, maar vervolgens sloeg NAC via de counter vlijmscherp toe. Finn Stokkers gaf de bal mee aan Schouten, die vervolgens richting het vijandelijke doel snelde. De rechtsback werd niet aangepakt door de defensie van AZ, waardoor hij met een knap schot via de binnenkant van de paal zijn enorme rush kon bekronen: 0-2.

AZ leek verslagen, maar Oussama Idrissi bracht snel de spanning terug in het duel. De aanvaller dribbelde naar binnen, bedacht zich niet en schoot vanaf zo’n dertig meter afstand de bal fabuleus achter Olij: 1-2. De Alkmaarders waren weer volledig terug in de wedstrijd en NAC leek te capituleren, maar grote uitgespeelde kansen voor de thuisploeg bleven uit. NAC herpakte zich weer, waardoor een spectaculair slot volgde.

Zo had NAC via Arno Verschueren een grote mogelijkheid op de 1-3, maar zijn poging werd vlak voor de doellijn weggehaald door Jonas Svensson. Aan de andere kant van het veld had onder anderen invaller Yukinari Sugawara een mogelijkheid om te scoren, maar door het aluminium bleef een doelpunt uit. Uiteindelijk wist NAC de zege uit het vuur te slepen via Noblejas, die na een counter van NAC de verdediging van AZ te slim af was en ook Bizot wist te passeren: 1-3.