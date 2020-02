Emery lijkt vete met Özil op te rakelen in interview met France Football

Unai Emery werd in november ontslagen bij Arsenal, na een reeks teleurstellende resultaten. De Spaanse trainer kijkt enkele maanden later terug op zijn tussentijdse vertrek bij the Gunners. Emery wenst geen specifieke namen te noemen, maar het lijkt erop dat hij in een interview met France Football afrekent met onder meer Mesut Özil en Alexandre Lacazette.

"Arsenal was een club die al twee jaar voor mijn entree (in 2018, red.) behoorlijk aan het afglijden was", aldus de openhartige Emery. "We hebben die vrije val gestopt en zijn begonnen aan de wederopbouw van de club, met onder meer de finale van de Europa League (1-4 nederlaag tegen Chelsea, red.) en de vijfde plaats in de Premier League op slechts één punt van Tottenham Hotspur ."

Emery zag na afloop van afgelopen seizoen vier bepalende krachten vertrekken bij Arsenal. "We raakten onze vier aanvoerders kwijt: Laurent Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey en Nacho Monreal", zoekt de Spanjaard naar oorzaken voor het verval van de Londense club. "Dat waren de persoonlijkheden die we aan het begin van het seizoen misten om op het juiste pad te blijven."

Door het vertrek van het viertal waren de hiërarchische verhoudingen in de kleedkamer verstoord, zo oordeelt Emery, zonder daarbij man en paard te noemen. "Er waren een paar sterren die niet de juiste houding hadden en om meer vroegen dan wat ze daadwerkelijk teruggaven." Emery hield Özil regelmatig op de bank en stelde openlijk vraagtekens bij diens mentaliteit. Daarnaast vindt Emery dat de clubleiding meer geduld had moeten betrachten. "Als je al die zaken meeneemt, dan is duidelijk dat we tijd nodig hadden om de transitie naar het nieuwe Arsenal tot een succes te maken. Dat is ook wat ik wilde."