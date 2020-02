Kraay jr.: 'Hij zegt: 'Er is in de Ajax-selectie niemand veiliger dan hij'

Daley Blind was vanwege een ontstoken hartspier enige tijd uit de roulatie bij Ajax. De verdediger annex middenvelder keerde vrijdag echter terug op het trainingsveld. Blind zou ook een plaats hebben in de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel met FC Utrecht, ware het niet dat de wedstrijd vanwege storm Ciara is afgelast. Vader Danny maakt zich geen enkele zorgen om zijn zoon, die hij omschrijft als de ‘veiligste speler’ uit de Ajax-selectie.

Verslaggever Hans Kraay jr. verhaalt bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports over een recent gesprek met Blind senior. "Ik sprak toevallig zijn vader Danny en ik zei dat ik me kon voorstellen dat je als vader best wel angstig bent als je zoon na zo'n blessure weer gaat voetballen. Het is natuurlijk geweldig dat je zoon zo goed kan voetballen, maar het is belangrijker dat je zoon gezond bent."

De vader van de Ajacied leeft evenwel totaal niet met angst. "Hij zegt: 'Er is in deze selectie niemand veiliger dan Daley", vervolgt Kraay jr. zijn relaas. "Met hem wordt geen enkel risico genomen. Twee onafhankelijke doktoren, die hem in zijn herstel hebben begeleid, hebben gezegd dat hij weer mag spelen. Die jongen hoeft zich dus geen zorgen te maken." Blind keert woensdag wellicht terug bij Ajax, dat in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker aantreedt tegen Vitesse.

Kraay jr. zag Getafe, tegenstander van Ajax in de achtste finale van de Europa League, met 3-0 winnen van Valencia. Desondanks ziet hij de Amsterdamse club nog steeds als favoriet voor het tweeluik van later deze maand. "Ajax is nog steeds favoriet, zeker voor de buitenwereld. Dat is honderd procent zeker." De analist zet zijn mening kracht bij. "Blind en Hakim Ziyech zijn er dan namelijk weer bij en dat is heel belangrijk voor Ajax. Erik ten Hag kan daardoor ook rustig slapen, want hij weet dat Blind volgende week weer terug is en Ziyech over twee weken. Dat zijn zijn twee beste spelers en die maken de rest allemaal beter."