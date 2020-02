PSV rekent via Dumfries, Thomas én Ndayishimiye af met dramatische reeks

PSV heeft zaterdagavond na vier wedstrijden eindelijk weer een overwinning behaald. De Eindhovenaren gaven de positieve sfeer in het Philips Stadion, waar de spelers voorafgaand een heldenonthaal kregen van de fans, een vervolg door Willem II met 3-0 te verslaan. De ploeg van trainer Ernest Faber deed dat zonder grandioos te spelen, maar gaf zelf ook niets weg. Het is de eerste zege van PSV sinds 21 december.

Faber verraste door voorafgaand aan te geven te kiezen voor een 4-4-2-systeem, waarin Sam Lammers en Ryan Thomas de spitsen vormden. Met de nieuwe formatie pakten de Eindhovenaren direct het initiatief in de wedstrijd. Het leidde al vroeg tot kansen voor Lammers en Mohammed Ihattaren, die respectievelijk naast en op doelman Timon Wellenreuter mikten.

De thuisploeg had in de eerste helft weinig te duchten van Willem II, maar ontbeerde zichtbaar zelfvertrouwen om het veldoverwicht om te zetten in vlotlopende aanvallen. Een rebound voor Ryan Thomas en kopkans van Nick Viergever gingen er niet in, maar na een half uur was het wél raak. Denzel Dumfries sneed na een fraai passje van Daniel Schwaab het strafschopgebied in en legde de bal met links laag in de hoek: 1-0.

Na rust leken de kansen voor Willem II te keren. De ploeg van trainer Adrie Koster werd in het eerste kwartier in de tweede helft steeds sterker en drukte PSV achteruit. De Tilburgers konden het veldoverwicht echter niet omzetten in echte kansen: het dreigendste moment was van Mike Trésor Ndayishimiye, die vanaf de rand van de zestien over mikte. PSV nam het initiatief na ongeveer een uur weer over en produceerde in de zeventigste minuut de beslissende tweede treffer. Cody Gakpo zag Ryan Thomas diepgaan, waarna de Nieuw-Zeelander met een glijbeweging zijn eerste in dienst van PSV maakte: 2-0.

Dom balverlies van PSV-middenvelder Pablo Rosario, die de bal verspeelde met een zwakke breedtepass, leidde in de slotfase nog een enorme kans in voor Willem II. Vangelis Pavlidis ging vrij op PSV-keeper Lars Unnerstall af, maar mikte in het zijnet. Ndayishimiye schoot de bal in de laatste seconden van de wedstrijd in het eigen doel, nadat de middenvelder bij een terugspeelpass niet door had dat zijn doelman Wellenreuter niet op zijn post was: 3-0.