Gelach in FOX Sports-studio om heldenontvangst PSV: ‘Het slaat nergens op’

PSV is zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met Willem II opmerkelijk positief ontvangen door de eigen supporters. Een grote groep aanhangers van de Eindhovenaren juichte trainer Ernest Faber en zijn selectie luidkeels toe op het moment dat de bus arriveerde bij het Philips Stadion. "Het is heel apart, het is net alsof PSV gisteren de Champions League heeft gewonnen", zo voorziet Hans Kraay junior het tafereel op locatie van commentaar.

"Het is een hele andere sfeer dan na PSV - FC Twente", verwijst Kraay jr. naar twee weken geleden, toen een groep van ongeveer vijftig PSV-fans de hoofdingang van het stadion vijandig bestormde. "Volgens mij hebben de supporters er een hele dikke vette streep onder gezet. Onder al het negativisme, het ontslag van Mark van Bommel, twee overwinningen in twaalf wedstrijden. Hier komen ze, de kampioenen!", zegt Kraay jr. op het moment dat de eerste spelers de bus uitkomen.

"Kostas Mitroglou zwaait ook naar me, die kent me helemaal niet! Die denkt dat-ie in de basis staat", grapt Kraay junior. In de studio van FOX Sports wordt hoogst verbaasd gereageerd op de beelden uit Eindhoven. "Ik vind het zo grappig", opent Sjoerd Mossou. "Ze hebben natuurlijk de hele week vergaderd met allemaal supportersgeledingen, en het moet positiever en het past niet bij PSV. Toon Gerbrands erbij, en noem maar op. En nu gaan ze drie keer over de top met dit", lacht de journalist. "Hier moet eigenlijk iemand zeggen: 'jongens, het kan wel iets minder positief.'"

Ook Robert Maaskant slaat het tafereel met enig gelach gaande. "Ik vind dit op en top voetbal", aldus de in december bij VVV-Venlo ontslagen trainer. "Van week tot week slaat het om. Ik kom uit Breda en daar heb je dit soort taferelen ook met regelmaat, dat ze de ene week voor de bus staan omdat het dramatisch is en de volgende week zit het stadion vol met 20.000 man en is iedereen aan het juichen. Ik vind dit typisch voetbal, het slaat nergens op." Volgens Maaskant kan de sfeer ook snel weer omslaan. "Voor hetzelfde geld maakt Willem II een goal in de eerste minuut en dan is het weer helemaal andersom, hoor."