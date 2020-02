FC Utrecht baalt van Ciara: ‘Dit was het moment om tegen Ajax te spelen’

John van den Brom heeft begrip voor de beslissing van de KNVB om de wedstrijd tussen zijn ploeg FC Utrecht en Ajax af te gelasten vanwege storm Ciara. De trainer van de Domstedelingen betreurt het besluit desalniettemin, omdat hij denkt dat het duel met Ajax op een perfect moment zou zijn gekomen. "Alle betrokkenen hebben goed overlegd, ik heb hier alle begrip en waardering voor", laat Van den Brom weten aan FOX Sports.

De KNVB zou aanvankelijk pas zondagochtend een besluit nemen over het Eredivisie-programma, maar hakte al op zaterdagmiddag de knoop door om alle wedstrijden te annuleren. "Het is ook goed dat ze nu al met deze beslissing komen", reageert Van den Brom. Voor veel FC Utrecht-fans geldt het treffen met Ajax als 'de wedstrijd van het jaar'. Stadion De Galgenwaard was voor het eerst sinds lange tijd uitverkocht en zaterdag werden de spelers op de laatste training met vuurwerk toegejuicht.

"Het is een bijzondere wedstrijd en we waren er klaar voor. Misschien was dit wel het goede moment om tegen Ajax te spelen", zo doelt Van den Brom op de vele blessures bij de Amsterdammers. Trainer Erik ten Hag zou het zondag hebben moeten stellen zonder Hakim Ziyech, Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman en Zakaria Labyad. Daley Blind zat weer bij de wedstrijdselectie, maar kon vermoedelijk alleen invallen.

"Zelf hebben we ook wat blessures”, zegt Van den Brom. "Het is jammer dat we ze zondag niet treffen, maar niet meer dan dat. Ik heb er alle begrip voor." Het is nog onduidelijk wanneer de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax ingehaald kan worden. Door het midweekse bekerprogramma en het feit dat Ajax nog in de Europa League zit, is het lastig voor de KNVB om een nieuwe datum te prikken.