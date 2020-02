KNVB hakt knoop eindelijk door: morgen géén voetbal in Eredivisie

Er wordt zondag vanwege de storm Ciara niet gevoetbald in het betaald voetbal, zo meldt de KVNB zojuist. De wedstrijden voor zondag 9 februari in de Eredivisie worden afgelast. De Eredivisie-wedstrijden FC Utrecht - Ajax (12.15 uur), AZ - Feyenoord (14.30 uur), Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (14.30 uur) en FC Emmen - FC Twente (16.45 uur) gaan daardoor niet door. Ook de wedstrijden in het amateurvoetbal gaan niet door.

De storm Ciara zal zondag over Nederland razen. Daarbij worden windvlagen van dik boven de 100 kilometer uur voorspeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. "Na veelvuldig overleg met de Eredivisieclubs, gemeentes, politie en KNVB is geconcludeerd dat door de verwachte weersomstandigheden de veiligheid van de supporters en spelers niet kan worden gewaarborgd", zo klinkt het op de website van de KNVB.

De KNVB wijst op het feit dat het KNMI voor zondag vanwege de naderende storm Ciara voor het hele land Code Oranje heeft afgekondigd. "De storm neemt volgens verwachting naarmate de dag vordert in kracht toe, oplopend tot windstoten met een kracht van 120 kilometer per uur. Omdat het onverantwoord is om in die weersomstandigheden te voetballen en spelers en supporters van en naar stadions en sportcomplexen te laten komen, is besloten om de wedstrijden uit het programma te halen", communiceert men.

Mede door de verplichtingen van Ajax en AZ in de Europa League en de wedstrijden in de TOTO KNVB Beker is er weinig ruimte over in het speelschema om de duels van die clubs in te halen. Alle Eredivisie-wedstrijden van zaterdag gaan overigens gewoon door. Met FC Groningen-Vitesse (18.30 uur), PSV-Willem II, sc Heerenveen-VVV-Venlo (beide 19.45 uur) en RKC Waalwijk-PEC Zwolle (20.45 uur) staan er vier duels op het programma.