Derksen fileert ‘huilverhaal’ Ten Hag: ‘Dat hoor ik alleen als het tegenzit’

Erik ten Hag heeft bij Ajax met de nodige blessuregevallen te maken. De trainer van de koploper in de Eredivisie verwijst naar het overvolle speelschema als oorzaak van de vele uitvallers in zijn selectie. Bij Veronica Inside worden de argumenten van Ten Hag niet echt serieus genomen. Met name Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, heeft weinig op met de excuses van Ten Hag.

"Het verhaal van de blessures slaat helemaal nergens op", stelt Driessen in niet mis te verstane bewoordingen. "Ten Hag kon het ook niet beargumenteren, anders zou hij dat wel gedaan hebben. Dat overvolle programma gaat hij nu iedere keer als een excuus gebruiken." Driessen zet zijn mening verder kracht bij. "Ze hebben lekker getraind in Qatar en de KNVB stelt alles voor ze in het werk, de competitie wordt desnoods omgezet. In de TOTO KNVB Beker spelen ze in de eerste twee rondes niet. Ze zijn in de winterstop naar Qatar geweest."

Tafelgenoot Johan Derksen deelt de mening van Driessen over Ten Hag. "Je weet dat als je op meerdere fronten strijdt en je komt verder, dan krijg je die overbelasting." Derksen draagt terloops een oplossing aan voor Ten Hag. "Dan moet hij niet meer trainen, die Engelsen zijn daar veel slimmer in, die trainen nauwelijks." De analist vindt het zwak dat de Ajax-trainer zich achter een overvol programma verschuilt. "Dat hoor ik alleen als het tegenzit. Als ze gewoon winnen is het nooit een probleem."

Ten Hag is verder van mening dat Ajax behoorlijk is benadeeld tegen Chelsea (4-4), in de groepsfase van de Champions League. Arbiter Gianluca Rocchi deelde twee rode kaarten uit aan Ajax, dat een 1-4 voorsprong zag verdampen en nu verder moet in de Europa League. Derksen legt deze aanklacht echter ook snel naast zich neer. "Ajax heeft ook weleens de wind mee gehad. Ze hebben niet voor niets de bijnaam 'Lucky Ajax'. Daar hoor ik ze toch ook niet over klagen."