‘Door met Ajax te presteren, plaats ik mezelf ook in een kansrijke positie’

Ryan Babel keerde in januari terug bij Ajax, de club waar hij eerder al twee periodes speelde. In gesprek met het Algemeen Dagblad is de 33-jarige aanvaller duidelijk over de intenties van zijn derde termijn in Amsterdam: een plek in de EK-selectie van Oranje afdwingen. Babel geeft te kennen dat hij tegelijkertijd merkt dat er het nodige veranderd is bij Ajax, dat hem momenteel huurt van Galatasaray.

“Het EK moet echt de kroon op mijn werk worden. Ik heb vaak gedroomd over de komende maanden. Hoe die dromen verliepen houd ik voor mezelf, want ik wil er geen extra druk op leggen. Maar het komt er zeker op neer dat het heel mooie maanden gaan worden. Dat is voor mijn gevoel wel voorbestemd. Ook omdat ik in het verleden de flink wat tegenslagen heb gehad, waardoor ik eindtoernooien heb”, vertelt Babel. Hij was weliswaar van de partij op de WK’s van 2006 en 2010, maar speelde daar nauwelijks.

“Komende zomer voelt als mijn moment, als mijn eerste echte toernooi waarop ik een rol kan spelen”, klinkt het stellig. Babel wenst eerst met Ajax kampioen te worden en de finale van de Europa League te halen. “Maar door met Ajax te presteren, plaats ik mezelf ook in een kansrijke positie voor het EK en kom ik goed binnen bij Oranje. Alle energie wil ik daarin gooien. Ik kan mijn debuut als speler nog zo goed herinneren, en nu komt het einde van mijn carrière alweer in zicht.”

“Het is heerlijk om voor de tweede keer terug te keren bij Ajax. Ik merk het vooral aan kleine dingen, bijvoorbeeld op het trainingsveld. Alles gebeurt hier met een idee, vooral op technisch vlak is het van zo'n hoog niveau”, vervolgt Babel. Hij merkt dat de persoonlijke begeleiding veranderd is en dat het bij Ajax een stuk professioneler gaat. “Alles wordt heel strak in de gaten gehouden. Elke dag moet je bijvoorbeeld invullen hoe je hebt geslapen en hoe je lichaam reageert op de vorige dag. Die ontwikkeling is goed om te zien. En het niveau op het veld is hoger geworden. Het was natuurlijk altijd al prima, maar voor mijn gevoel zit Ajax nu zeker bij de Europese top.”