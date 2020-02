‘UEFA niet blij met gelekte informatie over fouten bij Ajax - Chelsea’

De UEFA is niet blij met de informatie die naar buiten is gekomen over een scheidsrechter winterbijeenkomst op Mallorca. De Telegraaf meldde donderdag dat tijdens de vergaderingen de arbitrale blunders van Gianluca Rocchi bij het Champions League-duel tussen Chelsea en Ajax (4-4) zijn besproken en de meeste scheidsrechters het erover eens zijn dat de foutieve beslissingen van de Italiaan Ajax de volgende ronde heeft gekost.

Volgens Ajax-clubwatcher Mike Verweij is de Europese voetbalbond niet blij dat de informatie naar buiten is gekomen. “Vooral omdat het zo’n gesloten bolwerk is. Maar het is ook wel heel naief om te denken dat dit niet naar buiten zou komen wanneer zulke gevoelige informatie wordt besproken tussen de tachtig en honderd scheidsrechters”, zegt de verslaggever op de website van zijn werkgever. “Scheidsrechtersbaas Roberto Rossetti heeft ook onderstreept dat zijn landgenoot grote fouten heeft gemaakt. In de voetballerij is het al moeilijk om iets stil te houden als dat met drie man besproken wordt, dus het is heel naief om te denken dat dit niet naar buiten zou komen.”

Rocchi ging tijdens het Champions League-duel van Ajax meerdere keren de fout in, onder meer met het wegsturen van Joël Veltman en het toekennen van en strafschop aan Chelsea. De UEFA laat zich verder niet over de kwestie uit. “We moeten ons gelukkig prijzen met de KNVB”, aldus Verweij. “Als je ziet dat de Nederlandse scheidsrechters te pas en te onpas klaarstaan voor het journaille, als er hele gekke beslissingen zijn genomen. Dan komen de scheidsrechters voor de camera en die geven een reactie. Daar moeten we ons gelukkig mee prijzen, want transparantie is heel belangrijk.”

Op sociale media regent het reacties en wordt Ajax beticht van ‘Calimero-gedrag’. “Ik denk dat als je Ajax als Calimero betitelt, dat niet terecht is”, aldus Verweij. “Het is niet Ajax dat heeft geklaagd. Het is gewoon iets dat naar buiten komt vanuit een scheidsrechtersbijeenkomst op Mallorca. Dus Ajax heeft hier part noch deel aan. Het is gewoon nieuws dat scheidsrechters onderkennen dat Ajax heel veel onrecht is aangedaan.”