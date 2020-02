Ousmane Dembélé moet rentree uitstellen na terugslag in herstel

Barcelona kan voorlopig geen beroep doen op Luis Suárez en de Catalanen zagen er ook van af om in de afgelopen transferperiode een vervanger voor de Uruguayaan binnen te halen. Een van de redenen achter dit besluit was de op handen zijnde terugkeer van Ousmane Dembélé, die trainer Quique Setién na een langdurige afwezigheid weer een extra aanvallende optie zou moeten geven.

Barcelona meldt maandag echter dat Dembélé met een terugslag in zijn herstel te maken heeft gekregen. De aanvaller was eerder op de dag wel van de partij op de training, maar moest deze sessie voortijdig staken vanwege ‘ongemakken’ aan zijn dijbeen. De 22-jarige aanvaller ontbreekt sinds eind november met een hamstringkwetsuur, die hem nu dus nog wat langer aan de kant zal houden.

Setién: 'Terugkeer Ousmane Dembélé is onze belangrijkste zet deze winter'

Het was de bedoeling van Barcelona om Dembélé donderdag in de kwartfinale van de Copa del Rey zijn rentree te laken maken, maar dit behoort niet meer tot de mogelijkheden. AS weet toe te voegen dat hij een week of twee extra toe zal moeten kijken. Deze terugslag zal als een tegenvaller komen voor Setién, aangezien de keuzes voorin al beperkt zijn. Met het vertrek van Carles Pérez naar AS Roma zwaaide Barcelona afgelopen week bovendien nog een aanvaller uit.

Setién had zijn hoop daarom gevestigd op Dembélé, die naar verwachting in ieder geval de competitiewedstrijden tegen Real Betis en Getafe moet missen. Het is ook nog maar zeer de vraag op hij op tijd fit zal zijn voor het competitieduel met Eibar van 22 februari en de heenwedstrijd tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League op 25 februari. Vijf dagen later, op 1 maart, staat ook El Clásico op het programma. Aartsrivaal Real Madrid heeft op dit moment een voorsprong van drie punten op Barça.