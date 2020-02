Gravenberch: ‘Ik begon niet zo goed, dat had ook met zenuwen te maken’

Ajax versloeg PSV met 1-0 in de Johan Cruijff ArenA. Ryan Gravenberch mocht de hele wedstrijd spelen en de zeventienjarige middenvelder van Ajax verscheen na afloop van de wedstrijd voor de camera van Voetbalzone. Gravenberch wond er geen doekjes, was kritisch op zichzelf en gaf eerlijk toe last te hebben van zenuwen voor deze topper.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!