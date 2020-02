‘Respectloos bod’ van Ajax wordt als schoffering opgevat in Brazilië

Ajax deed op de slotdagen van de transfermarkt een poging om Antony los te weken bij São Paulo, maar slaagde daar niet in. Volgens Globo Esporte boden de Amsterdammers een basisbedrag van twintig miljoen euro, met vijf miljoen euro aan mogelijke bonussen erbovenop. UOL Esporte stelt echter dat het daadwerkelijke bod lager lag. De Braziliaanse journalist en columnist Ricardo Perrone van de sportwebsite vindt het bod van Ajax zelfs een schoffering voor São Paulo.

Ajax zou zich met een basisbedrag van vijftien miljoen euro hebben gemeld. São Paulo had middels sportieve bonussen uitzicht op vijf miljoen euro extra, maar dat bedrag was afhankelijk van de prestaties van Antony in Amsterdam. Tot slot wilde Ajax een bedrag van vijf miljoen euro betalen om het afgesproken doorverkooppercentage voor David Neres direct te gelde te maken. São Paulo heeft nog altijd recht op twintig procent van een toekomstige transfersom van de aanvaller, maar Ajax hoopte dat de club vanwege financiële problemen zou toehappen bij een directe overschrijving van vijf miljoen euro.

Uiteindelijk vond São Paulo de negentienjarige middenvelder annex buitenspeler bereid om nog een jaar te blijven, waardoor een transfer pas in de zomer weer een optie wordt. "Het bod van Ajax grensde aan een gebrek aan respect voor São Paulo, Antony en het Braziliaanse voetbal", haalt journalist Perrone zondag uit. "Het is logisch dat je in iedere onderhandeling zo min mogelijk wilt betalen en de beste voorwaarden wilt afdwingen. Maar er zijn grenzen om een goede relatie te behouden. Je doet er verstandig aan om daar niet overheen te gaan, want anders kun je rekenen op een soortgelijke reactie van de verkopende partij." Dat risico heeft Ajax opgezocht, zo vindt Perrone.

"Om de schijn te kunnen ophouden dat het bod 25 miljoen euro bedroeg, haalde Ajax nog een truc uit. Die laatste vijf miljoen euro zou São Paulo krijgen als het afstand zou doen van de twintig procent van de transferrechten die de club nog heeft van David Neres. Alleen als ze net uit een coffeeshop in Amsterdam waren gestapt zou São Paulo zo'n bod accepteren. Het was nog respectvoller geweest als Ajax simpelweg had gezegd: 'Jullie speler is vijftien miljoen euro waard en dat betalen we rechtstreeks.' Het is duidelijk dat ze anticiperen op een veel grotere som voor Neres, als ze twintig procent van de transferrechten willen kopen voor vijf miljoen euro", benadrukt de columnist.

Volgens Perrone stuurde Ajax een impliciete, oneerbiedige reactie met de constructie, "Het was nu alsof ze zeiden: 'We weten dat jullie blut zijn en alles zullen accepteren.' En het klopt: São Paulo zit in een financiële crisis. Maar het is niet zo dat ze tot God bidden om Antony te verkopen. Bovendien verdient de speler zelf meer respect. Hij is een belangrijke speler van een van de grootste Braziliaanse clubs en van de Onder-23 van de nationale ploeg. Oké, de geschiedenis van Brazilianen die goed presteren in eigen land maar het niet waarmaken in Europa, leidt ertoe dat clubs zich moeten indekken door te werken met bonussen voor gemaakte doelpunten. Maar Ajax ging te ver, zeker toen het Neres in de onderhandelingen betrok."