Ten Hag: ‘Veel mensen beseffen niet hoe hij sociaal van invloed is’

Erik ten Hag viert vandaag zijn vijftigste verjaardag. De trainer van Ajax, die zich momenteel opmaakt voor de topper tegen PSV, blikt tegenover Ajax TV terug op zijn leven en gaat hij ook in op zijn huidige bestaan. Bij de Amsterdamse club werkt Ten Hag samen met diverse topspelers, onder wie Hakim Ziyech. Ten Hag geeft aan dat hij kan genieten van de samenwerking met de Marokkaans international. De trainer noemt Ziyech vaak 'Tita Tovenaar'.

"Ik vind de glimlach bij Hakim mooi. Die mag ik graag zien, want dan weet je dat hij geniet. Hij is een echte voetballiefhebber, het moet bij hem ook op een mooie manier. Dat heeft hij nu weten te koppelen aan winnen. Dat doet mij zeer deugd. Maar ook zijn uitstraling doet mij veel", aldus Ten Hag, die lovend is over de kwaliteiten én het karakter van de spelmaker.

Ten Hag realistisch over vorm: 'Het was niet des Ajax'

"Hoe hij kan schilderen met zijn linkerbeen... Dat is maar één van zijn kwaliteiten, want veel mensen beseffen vaak niet wat hij allemaal voor het team doet en hoe hij sociaal van invloed is. Hij is een mooie persoonlijkheid." De oefenmeester van Ajax zegt dat hij veel van zichzelf terugziet in Ziyech. Zo is de creatieveling net als de trainer 'heel direct en eerlijk'.

"Dat ben ik ook en daar houd ik van. What you see is what you get", aldus Ten Hag, die ook een goede band heeft met Quincy Promes. "Hakim is niet altijd makkelijk. Dat is Quincy ook niet. Maar om met dat soort spelers om te gaan, is juist uitdagend. Om hen te prikkelen en in hun kracht te zetten, dat is uitdagend", aldus Ten Hag, die bij Go Ahead Eagles al met Promes samenwerkte.

"Voor mij is hij niet moeilijk, maar hij heeft wel zijn emoties", zegt de trainer over de Oranje-international. "We hebben een band en daar gaat het om. Ik weet wel hoe ik hem moet benaderen om het beste in hem naar boven te halen. Dat hij is uitgegroeid tot deze persoonlijkheid en alles wat hij heeft bereikt, vind ik prachtig om te zien."