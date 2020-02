Donny van de Beek ontkent deal met Real Madrid: ‘Alles ligt nog open’

Donny van de Beek is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Ajax. De Oranje-international wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid en volgens De Telegraaf is het al zeker dat hij de Johan Cruijff ArenA komende zomer inruilt voor het Santiago Bernabéu. De Ajacied vertelt zaterdag zelf dat er nog niets besloten is over zijn toekomst.

Van de Beek durft tegenover het Algemeen Dagblad niet te zeggen hoe lang hij nog in het shirt van Ajax te bewonderen is. “De kans is groot dat je als speler van Ajax een keer de club verlaat. Dat kan komende zomer zo zijn, maar dat hoeft zeker niet. Alles ligt nog open, geloof me”, aldus Van de Beek, wiens contract bij Ajax nog doorloopt tot medio 2022.

Naar verluidt zou er al een principeakkoord zijn over een transfer van Van de Beek naar Real Madrid voor een bedrag van 55 miljoen euro. “Dat wordt gezegd en geschreven, mensen nemen het over, en dan gaat het een eigen leven leiden. Ik laat het maar gaan”, aldus de 22-jarige middenvelder. “Ik kan me daar druk over maken, maar dat heeft geen zin. Ik heb toch niet in de hand wat mensen roepen. Natuurlijk ben ik blij als er straks duidelijkheid is, maar ik zie het wel.”

Van de Beek werd onlangs ook aan Manchester United gelinkt. Hij houdt alle opties open. “Eigenlijk telt richting een transfer maar één ding: alles moet kloppen. Zo staan meer jongens bij ons erin. Dat is afgelopen zomer ook wel gebleken”, vervolgt Van de Beek. “Toen vreesden mensen ook een uittocht, maar dat viel uiteindelijk wel mee. We hebben hier een goede groep, met een goede en leuke sfeer. Dat ruil je niet zomaar in. Natuurlijk denk ook ik er weleens aan dat het de laatste maanden kunnen zijn hier met deze ploeg, maar dat speelt absoluut niet in de kleedkamer."