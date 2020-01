Kaj Sierhuis rondt transfer af en verkast per direct naar Ligue 1

Kaj Sierhuis heeft zijn gewenste transfer te pakken. De 21-jarige spits verlaat FC Groningen en heeft vrijdagavond zijn handtekening gezet onder een langdurig contract bij Stade Reims. Sierhuis stond nog onder contract bij Ajax en de Amsterdammers verkopen hem naar verluidt voor circa vier miljoen euro. Omdat Groningen een koopoptie op hem had, deelt de club mee in de transfersom.

FC Groningen meldt via de officiële kanalen dat Sierhuis door de club is verkocht aan Stade Reims. De spits speelde sinds januari 2019 op huurbasis in Groningen. “De Trots van het Noorden had daarbij bedongen dat FC Groningen de aanvaller na anderhalf jaar voor een vastgesteld bedrag kon kopen. Door de interesse van Stade de Reims moest FC Groningen ook in gesprek met Ajax, dat formeel nog de eigenaar was van Sierhuis. Er zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die FC Groningen ontvangt voor de tussentijdse overgang van de spits naar de Franse Ligue 1”, zo laat de club weten.

?? What ? Are-you Sierhuis ? #Mercato — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 31, 2020

“Laat voorop staan dat het onze intentie was om Kaj voor de club te behouden”, reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “De complicerende factor was wel dat wij het in deze constructie niet alleen voor het zeggen hadden. Alles overwegende hebben wij er uiteindelijk voor gekozen deze deal te sluiten. Met Romano Postema hebben we een groot talent in de selectie, die nu nog meer mogelijkheden krijgt om zich te laten zien en te ontwikkelen. Daarin hebben wij veel vertrouwen."

Fledderus bevestigt dat Groningen een opvolger al binnen heeft gehaald. Daishawn Redan wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Hertha BSC. De talentvolle achttienjarige spits werd opgeleid bij Ajax en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Chelsea. Sinds afgelopen zomer was hij actief in de Bundesliga. "Met de huur van Redan onze aanvallende mogelijkheden weer aangevuld", aldus Fledderus.