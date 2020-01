‘Mijn ploeggenoten hadden echt een hekel aan Wout Weghorst’

Cyriel Dessers is de gast in deze Doorzagen in het Erve Asito. De Belgisch-Nigeriaanse spits vertelt onder meer over zijn jaloezie op Frenkie de Jong, zijn ervaringen met boze supporters bij NAC Breda, zijn lastige periode bij FC Utrecht en zijn nu al succesvolle carrière. Ook komt hij terug op het feit dat zijn teamgenoten hem hadden ingeprent dat Wout Weghorst een vervelende tegenstander was, maar Cyriel kwam zelf tot een andere conclusie.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!