Conte verklaart razendsnel debuut Eriksen: ‘Het was niet de bedoeling’

Christian Eriksen rondde dinsdag zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Internazionale af en maakte woensdag al zijn debuut in de Coppa Italia tegen Fiorentina. Antonio Conte liet na afloop weten dat het niet de bedoeling was dat de Deen al zo snel zou debuteren, maar doordat de spoeling op het middenveld dun was, was de trainer genoodzaakt om de middenvelder in te laten vallen.

De derde winterse versterking, na Ashley Young en Victor Moses, werd 24 minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht als vervanger van Alexis Sánchez. De Deen stond slechts 42 seconden op het veld toen Nicolò Barella de winnende 2-1 maakte namens Inter. Eriksen had zijn debuut bijna bekroond met een assist, ware het niet dat de treffer van Lautaro Martínez werd afgekeurd wegens buitenspel.

“Het was niet de bedoeling om Eriksen zo snel al te gebruiken”, liet Conte na afloop weten in gesprek met Rai Sport. “Hij is gisteren (dinsdag, red.) pas begonnen met trainen, maar Matías Vecino en Barella waren de enige beschikbare middenvelders. Eriksen beschikt over karakter en brengt het niveau van onze selectie omhoog. Ik hoop dat ik snel wat meer spelers terug ga zien, want ik heb weinig keuzes op het middenveld. Eriksen kan verschillende rollen aannemen.”

Barella heeft er met Eriksen een nieuwe concurrent bijgekregen op het middenveld. Desondanks is de 22-jarige Italiaans international blij met de komst van de ex-Ajacied. “Eriksen is een speler van wereldklasse. Met hem in de ploeg worden we als team alleen maar beter. Ik hoop dat hij het San Siro gelukkig kan maken”, aldus Barella.