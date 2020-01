Kenneth Perez keek met verbazing naar veelbesproken interview Ten Hag

Erik ten Hag heeft niet voor de juiste opstelling gekozen in de wedstrijd tegen FC Groningen, zo oordelen Kenneth Perez en Valentijn Driessen maandagavond bij FOX Sports. De trainer van Ajax koos ervoor om de geblesseerde Hakim Ziyech te vervangen door Siem de Jong, die voor het eerst dit seizoen een basisplek kreeg in de Eredivisie. Volgens Perez is de dertigjarige De Jong niet meer de speler uit zijn eerste periode bij Ajax en liet zijn loopvermogen hem in de steek.

"Nee, eigenlijk niet", reageert Perez op de vraag of hij het eens was met de opstelling van Ten Hag. "Zeker niet gezien het spelbeeld, al weet je dat natuurlijk nooit helemaal van tevoren." Ten Hag verraste met de keuze om Ziyech te vervangen door De Jong, die als aanvallende middenvelder opereerde. Hij kon ook kiezen voor bijvoorbeeld Razvan Marin, Edson Álvarez of Carel Eiting op het middenveld. De Jong en Eiting speelden woensdag sterk in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0). Eerstgenoemde was goed voor een hattrick, terwijl Eiting met fraaie boogballen over de defensie aan de basis stond van de 1-0 van De Jong en de 4-0 van Lassina Traoré.

"Ik had iemand opgesteld die de opbouw van achteruit had kunnen verzorgen: Carel Eiting", betoogt Valentijn Driessen. "We hebben Siem de Jong tegen Spakenburg gezien, maar Eiting ook. Spakenburg is weliswaar geen maatstaf, maar ik had veel liever zo'n soort speler op het veld gezien." Met Eiting op het veld zou Donny van de Beek op een andere positie hebben kunnen staan, stelt Driessen; in Groningen werd Van de Beek opgesteld als rechtshalf. "Erik ten Hag heeft vaak gezegd dat Ajax Siem de Jong dit seizoen nog vaak nodig zou hebben. Ik denk dat je Siem de Jong nodig kunt hebben tegen Spakenburg, maar voor de rest niet."

Volgens Perez doet Driessen de routinier met die uitspraak tekort. Desondanks is de analist ook kritisch op het optreden van De Jong. "Hij kon vroeger wel afstanden overbruggen, maar nu echt niet meer. Ryan Gravenberch (linkshalf, red.) is onervaren, een heel mooie voetballer, maar als hij de bal niet heeft, dan denkt hij: het zal wel loslopen. Donny van de Beek moest daardoor veel te veel lopen, terwijl hij eigenlijk degene is die steeds in de zestien moet komen. Als De Jong veel in balbezit is rond het zestienmetergebied, dan geloof ik wel dat hij van waarde kan zijn. Maar als je van Ziyech naar De Jong gaat, boet je wel aan kwaliteit in."

"Je had gewoon met Van de Beek op tien kunnen spelen, een positie waarop hij vorig seizoen zeer succesvol was", voegt Perez daaraan toe. "Maar goed, nu ze verloren hebben is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat alles anders had gemoeten. Uiteindelijk heeft Groningen het goed gedaan." De Deen reageert tevens verbaasd op het interview dat trainer Ten Hag na de wedstrijd gaf aan FOX Sports. Hij was zichtbaar geïrriteerd door vragen van Jan Joost van Gangelen, die Ten Hag confronteerde met een reeks nederlagen tegen Willem II (0-2), AZ (1-0) en FC Groningen (2-1) en vervolgens vroeg of de oefenmeester zich er zorgen om maakte.

"Het is gewoon een constatering en daarna een vraag", stelt Perez. Volgens Driessen was de vraag van de verslaggever 'helemaal niet prikkelend of iets dergelijks.' "Maar je ziet: op het moment dat het iets minder gaat, en hij een aantal spelers mist, is ook Erik ten Hag niet de Messias. Zo is hij eigenlijk altijd wel geweest. Bij FC Utrecht zag je dat vaker dan bij Ajax, omdat hij daar vaker verloor." Perez denkt dat de hele selectie onder de mindere prestaties lijdt, zeker vanwege het succes van vorig seizoen in Europees verband. "Dat doet wel iets met zo’n ploeg en met het gevoel van eigenwaarde. Je tikte de meeste ploegen weg in de Champions League, maar dat is nu weggevallen."