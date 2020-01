Perez roept om ‘krachtig signaal’ bij PSV en eist opvallend slachtoffer

Kenneth Perez is zaterdagavond opvallend kritisch op Steven Bergwijn. Laatstgenoemde geldt als de absolute vedette van PSV, maar Perez merkt op dat de aanvaller de dolende Eindhovenaren op dit moment niet op sleeptouw kan nemen. Perez stelt dat Ernest Faber met een 'krachtig signaal' moet komen om de sportieve crisis bij PSV te bezweren en meent dat de interim-trainer er goed aan doet om nota bene Bergwijn te slachtofferen

Bergwijn is al jarenlang een vaste waarde bij PSV en speelde ook al negen interlands voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller kon echter niet voorkomen dat PSV dramatisch uit de winterstop kwam, met een gelijkspel in de competitie tegen VVV-Venlo (1-1) en uitschakeling in de TOTO KNVB Beker door NAC Breda (2-0), en dat valt Perez tegen. "In een dolend elftal zie je goed welke speler een elftal bij de hand kan nemen", zegt de Deense analist in het televisieprogramma De Eretribune van FOX Sports.

Perez trekt de vergelijking met Feyenoorder Steven Berghuis, net als Bergwijn Oranje-international. "Toen het slecht ging met Feyenoord, was Berghuis wel altijd de gevaarlijkste speler en maakte hij altijd wel een doelpunt. Nu het weer wat beter gaat met Feyenoord, is hij nog steeds goed. Hij heeft wel een paar domme dingen gedaan, maar hij is dan wel degene die het elftal bij de hand neemt", legt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax uit.

Faber was na de uitschakeling in het bekertoernooi ongenadig hard voor zijn spelers en hintte tijdens de persconferentie in aanloop naar het competitieduel van zondag met FC Twente naar maatregelen. "Ik verwacht meer dan ik gisteren gezien heb. Het is graag of niet. Wil je niet graag voor deze club spelen, maak dat dan kenbaar", zo liet de interim-trainer van PSV optekenen door diverse media. Perez hoopt dat Faber de daad bij het woord zal voegen. "Ik vind dat hij nu met een heel krachtig signaal moet komen."

"Hij moet nu niet Hendrix of Bruma er weer uithalen, want dan denken de spelers weer: oké, hij kiest weer voor de makkelijke weg", vervolgt Perez. De analist stipt aan dat Bergwijn tegen VVV en NAC door Faber als spits werd opgesteld, maar in beide wedstrijden amper in de punt van de aanval te bekennen was. "Dan moet Faber zeggen: oké, wil je niet uitvoeren wat ik van je vraag? Dan kom je even zitten", zegt Perez, die daarmee voor verbaasde gezichten zorgt bij onder meer tafelgenoot Kees Jansma. "Bergwijn heeft echt wel kwaliteiten, maar het gaat om de situatie zoals die nu is en hoe PSV uit de situatie komt", besluit de Deen.