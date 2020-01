Juventus heeft De Ligt niet nodig en leidt AS Roma vlot naar slachtbank

Juventus heeft zich woensdagavond met speels gemak geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. In eigen huis won het elftal van trainer Maurizio Sarri zonder problemen van AS Roma: 3-1. Matthijs de Ligt kwam niet in actie voor Juventus: de Nederlandse verdediger zat negentig minuten op de bank ten faveure van Daniele Rugani. Justin Kluivert deed de eerste helft mee bij AS Roma, maar hij kon niet imponeren en werd in de rust uiteindelijk gewisseld.

De Ligt begon bij Juventus op de reservebank, nadat hij in de wedstrijden tegen Udinese (4-0 zege) en Parma (2-1 zege) nog kon rekenen op een basisplaats. Hij werd in het hart van de Turijnse defensie vervangen door Rugani en die beleefde samen met zijn teamgenoten uiteindelijk een probleemloze avond tegen een lang zeer pover AS Roma. Juventus had geen kind aan de Romeinen en leidde halverwege al zeer comfortabel met 3-0.

Het bal werd na 26 minuten voetballen geopend door Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette werd op links bereikt door Gonzalo Higauín, waarna hij doelman Pau López uit een lastige hoek het nakijken gaf met een lage schuiver: 1-0. Juventus denderde daarna door en wist in het laatste kwartier voor rust nog tweemaal te scoren. Rodrigo Bentancur tikte met de punt van de schoen de 2-0 tegen de touwen en in de blessuretijd van de eerste helft bepaalde Leonardo Bonucci de ruststand, door na een voorzet van Douglas Costa raak te koppen.

Kluivert had de beste kans in de eerste helft gekregen namens AS Roma, maar de voormalig Ajacied wist de bal van dichtbij niet op doel te krijgen. Kluivert kwam verder amper in het stuk voor en bleef in de rust in de kleedkamer achter ten faveure van Davide Santon. De tweede helft begon vervolgens spectaculair: Nikola Kalinic en Higuaín teisterden aan weerszijden het aluminium. AS Roma bood Juventus in de tweede helft een stuk meer tegenstand en leek de spanning vijf minuten na de onderbreking alsnog terug te brengen in de wedstrijd.

Cengiz Ünder trok vanaf de rechterkant van veld naar binnen, waarna het schot van de Turkse aanvaller de onderkant van de lat trof. Ünder kon echter alsnog juichen, nadat de bal via het lichaam van Gianluigi Buffon in het doel belandde: 3-1. Buffon kreeg de kans bij Juventus omdat eerste doelman Wojciech Szczesny rust kreeg en de veteraan was kort na de 3-1 zeer belangrijk voor Juventus, door een inzet van Alessandro Florenzi knap te keren. Het krachtsverschil tussen Juventus en AS Roma was in de tweede helft een stuk minder groot dan voor rust, maar een verrassende comeback zat er uiteindelijk niet in.