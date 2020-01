Dick Advocaat gaat in op drie transfergeruchten: ‘Wie? Stop er maar mee’

Dick Advocaat heeft dinsdagavond gereageerd op enkele namen die deze transferperiode met Feyenoord in verband worden gebracht. Vlak voor de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard verzekert de oefenmeester dat zijn club niet bezig is met de komst van Amadou Ciss, een aanvaller van de opponent uit Limburg. Róbert Bozenik van MSK Zilina is nog wel in beeld in Rotterdam-Zuid.

Fortuna-trainer Sjors Ultee liet kort voor de aftrap weten dat Feyenoord zich, zover hij weet, niet in Limburg heeft gemeld voor Ciss. Volgens France Football heeft de nummer vijf van de Eredivisie serieuze interesse in de Senegalees, maar ook Advocaat spreekt dat tegen. "Nee, op dit moment niet. We hebben het er eerlijkheidshalve ook niet over gehad. Of het nog kan komen? Dat weet ik niet. Ik doe niet mysterieus; op dit moment staat hij niet op onze radar."

Als Hans Kraay junior aanstipt dat Ciss een multifunctionele speler is die goed van pas zou kunnen komen voor Feyenoord, reageert Advocaat met een knipoog. "Misschien reageer ik na afloop anders. Nee, ik ken hem natuurlijk al." De trainer wordt vervolgens gevraagd naar de naam van Dario Vizinger, een spits van het Sloveense NK Celje die volgens Twitter-account KuipTalk in beeld is bij Feyenoord als alternatief voor Bozenik.

"Wie? Stop er maar mee", is de veelzeggende reactie van Advocaat. Bozenik blijft wel een optie voor Feyenoord. Hoewel het Hamburger Abendblatt eerder op de dinsdag repte over een akkoord tussen de aanvaller en Hamburger SV, is er volgens Advocaat nog niets zeker. "Volgens mij heeft die jongen nog geen definitief besluit genomen. Dus wij hebben er niet definitief een streep doorheen gezet." HSV is er nog niet uit met de club van Bozenik; een bod van drie miljoen euro zou te weinig zijn gebleken.