Het Spaanse volk is kraakhelder: liefst 94 procent wil Iker Casillas

Iker Casillas wordt mogelijk de nieuwe president van de Spaanse voetbalbond (RFEF). El Partidazo de COPE meldde dat de 38-jarige legende van Real Madrid door Javier Tebas, baas van LaLiga, naar voren wordt geschoven als kandidaat om het op te nemen tegen de huidige president Luis Rubiales. Voetbalminnend Spanje ziet de komst van de doelman bij de RFEF helemaal zitten. Bij een enquête van Marca was de stem van het volk overduidelijk: de wereldkampioen van 2010 vergaarde 94 procent van de stemmen, Rubiales moest het doen met 6 procent.

Door Tim Siekman

Casillas is momenteel nog actief bij FC Porto. De doelman kreeg in mei 2019 tijdens een oefensessie een hartaanval en moest een halfjaar herstellen voordat hij in november weer op het trainingsveld verscheen. De ervaren sluitpost wacht nog steeds op zijn eerste minuten na het nare voorval en het is goed mogelijk dat hij nooit meer onder de lat verschijnt in een officieel duel. De weg lijkt zodoende vrij voor Casillas om voor zijn kans te gaan bij de Spaanse voetbalbond, hoewel hij nog wel een functie vervult in de technische staf van FC Porto.

El Partidazo de COPE gaf deze week aan dat de flamboyante Tebas de 167-voudig international naar voren wil schuiven als enige tegenkandidaat voor Rubiales. Marca heeft snel op dit nieuws ingespeeld. Op de vraag van de grootste sportkrant van Spanje of Casillas een goede president van de RFEF zou zijn, antwoordde 93 procent van de lezers bevestigend. Het antwoord op de vraag wie een hypothetisch duel tussen Casillas en Rubiales zou moeten winnen, was met 94 procent van de stemmen voor de ervaren doelman nóg overtuigender. De lobby voor Casillas is sterk van start gegaan.

Luis Rubiales

Naast Tebas hoopt ook David Aganzo, voormalig ploeggenoot van Casillas bij Real en tegenwoordig president van de spelersvakbond in Spanje (AFE), dat de keeper aan de slag gaat bij de RFEF. "Als president van de spelersvakbond wil ik steevast graag zien dat de voorzitters van de bond voetballers zijn", zegt de oud-aanvaller, geciteerd door Marca. "Iker ken ik al meer dan dertig jaar. Hij houdt van voetbal, net als Rubiales. Ik denk dat het ook democratisch is als er meer dan één optie is voor het voorzitterschap bij de RFEF." De volgende verkiezingen zijn waarschijnlijk in maart. Als Casillas afziet om een gooi te doen naar het voorzitterschap, dan wordt Rubiales automatisch verkozen tot president voor de komende vier jaar vanwege het ontbreken van een andere opponent.

Niet iedereen in Spanje zal de mogelijke herverkiezing van Rubiales met open armen ontvangen. De opvolger van de aan corruptie gelinkte Ángel María Villar is naast enkele bobo's zoals Tebas ook niet alom geliefd bij het volk, mede vanwege zijn handelen bij het ontslag van Julen Lopetegui bij het nationale elftal van Spanje in 2018. Rubiales was nog maar net president van de RFEF toen hij te horen kreeg dat Lopetegui na het WK aan de slag zou gaan bij Real Madrid. "Real zocht de beste trainer, prima. Maar we hoorden het pas vijf minuten van tevoren dat hij na het WK zou vertrekken. Dan moet je kordaat optreden, dit is niet te accepteren."

Zijn gekibbel met Tebas over bijvoorbeeld het afwerken van duels in de Verenigde Staten wordt eveneens aangeduid als een minpunt, terwijl er juist nu ook nog een rechtszaak loopt tegen Rubiales. Mogelijk moet de bondsvoorzitter 21.000 euro betalen voor het toedienen van blessures aan de ribben en pols van een architecte. De vrouw in kwestie, die het huis van Rubiales in Valencia renoveerde, werd naar eigen zeggen in juli 2017 op 'gewelddadige wijze' geduwd en vastgegrepen door de president van de RFEF. Volgens de vrouw had ze 262 dagen nodig om volledig te herstellen van de kwetsuren, terwijl ze tegelijkertijd claimt dat ze door het incident te maken had met posttraumatische stressstoornis.

Iker Casillas

Waar de 42-jarige oud-verdediger van onder meer Levante geen schoon blazoen heeft, is er voor Casillas geen vuiltje aan de lucht. Hoewel de doelman met Real tussen 1999 en 2015 heel veel prijzen won en zodoende wordt beschouwd als een clublegende, wordt hij ook door tegenstanders van de Koninklijke gepruimd. De tendens is namelijk dat Casillas veel heeft betekend voor het Spaanse voetbal, onder meer met de WK-titel in 2010 en de gewonnen EK's van 2008 en 2012. Daarnaast weet iedere Spaanse voetballiefhebber dat Casillas als perfect uithangbord kan dienen voor de rest van de wereld.

?????? When youth hero Iker Casillas sends a lovely message of support to Cercle Brugge goalkeeper @MiguelVd_16, who’s battling leukemia for the second time. Gracias maestros @IkerCasillas and @thibautcourtois!#keepfighting@VTMNIEUWS @hlnsportpic.twitter.com/QjPRjh2Otn — Kristof Terreur ???? (@HLNinEngeland) 16 januari 2020

Een treffend voorbeeld is de verrassing die de veteraan in petto had voor Miguel Van Damme tijdens het Belgische Gala van de Gouden Schoen afgelopen week. De Spanjaard stak de tegen leukemie strijdende doelman van Cercle Brugge een hart onder de riem met een hartverwarmend filmpje. De zichtbaar geëmotioneerde Van Damme was positief verrast. "Ik ga elke week op controle en de dokters zijn toch telkens positief. Of ik dit jaar nog zal voetballen? Hopelijk wel, maar ik denk dat ik eerder op volgend jaar zal mikken. De steunbetuiging van Casillas doet natuurlijk heel veel deugd. Ik heb thuis shirts van hem hangen. Casillas is een voorbeeld en een inspiratiebron."