Drie Nederlanders met Messi en Ronaldo in sterrenformatie CL

De UEFA heeft op basis van ruim twee miljoen stemmen van voetballiefhebbers de beste elf spelers van 2019 in de Champions League geselecteerd. In het sterrenelftal, woensdag naar buiten gebracht, is plaats voor Virgil van Dijk, die vorig jaar met Liverpool het miljardenbal wist te winnen. Daarnaast krijgen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die vorig jaar naar respectievelijk Juventus en Barcelona vertrokken, een eervolle vermelding. Er zijn in totaal zeven spelers die voor de eerste keer tot het sterrenensemble behoren.

Voor Van Dijk is het de tweede keer dat hij door de UEFA is opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Champions League. De Ligt en De Jong daarentegen maken hun debuut. Cristiano Ronaldo behoort alweer voor de veertiende maal tot de sterrenformatie, terwijl de teller van Lionel Messi inmiddels op elf staat. In de voorhoede is ook plaats voor Robert Lewandowski, die dit seizoen tot dusver tot tien treffers in het miljardenbal kwam. De spits van Bayern München is daarmee topscorer. Kevin De Bruyne staat naast De Jong centraal op het middenveld opgesteld.

?? #TeamOfTheYear 2019 revealed! ?? More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! ?? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020

Liverpool is met maar liefst vijf spelers de hofleverancier. Naast Van Dijk hebben namelijk ook Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson en Sadio Mané een plaatsje weten te bemachtigen. De Ligt is de enige uitzondering in de achterste linie. Liverpool won vorig jaar in de finale met 0-2 van Tottenham Hotspur. Ook dit seizoen worden the Reds tot de kanshebbers gerekend. In de achtste finale dient te worden afgerekend met Atlético Madrid.