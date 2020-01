Van Hanegem ‘maakt zich zorgen’: ‘Dan denk ik: waar zijn ze mee bezig?’

Het is de laatste tijd onrustig op bestuurlijk gebied bij Feyenoord, waar een interne machtsstrijd zou woeden. Supporters van de Rotterdammers brachten afgelopen nacht een bezoek aan De Kuip, waarbij spandoeken werden opgehangen. Die boodschappen waren voornamelijk gericht aan Pim Blokland, de voorman van de investeringsgroep ‘Vrienden van Feyenoord’ en lid van de zogenaamde Stichting Continuïteit. Willem van Hanegem spreekt tegenover RTV Rijnmond duidelijke woorden over de bestuurlijke onrust bij Feyenoord.

“Buiten dat er niet altijd goed gespeeld wordt, dat doet zeer. Maar dit doet ook zeer. Dan denk ik: waar zijn die mensen mee bezig? Dat is nou een van de vereisten, dat heb ik een tijdje geleden ook geschreven. Die voorzitter moet zorgen dat alles weer bij elkaar komt, maar dat is hier het moeilijkste dat er is. Als mensen vijf euro hebben gegeven, denken ze bij wijze van spreken dat ze de baas van Feyenoord zijn”, zo verwijst Van Hanegem naar de ‘Vrienden van Feyenoord’. De groep investeerders voorzag Feyenoord in 2010 van een broodnodige financiële impuls en heeft daardoor aandelen in handen.

“Dat is echt verschrikkelijk, mensen moeten blij zijn dat ze er bij mogen horen. Je moet allemaal zorgen dat je dezelfde kant opgaat”, gaat de Kromme verder. Hij slaat een ernstig bezorgde toon aan. “Ik maak me zorgen dat deze mooie, grote club uit elkaar valt. Dat je op een gegeven moment niemand meer krijgt om een functie te vervullen. Als je alleen maar goede bedoelingen hebt en alleen maar wordt tegengewerkt, dan is het te gek voor woorden.”

Van Hanegem gaat aansluitend in op de zoektocht van Feyenoord naar een spits. “Je kan het bijna niet betalen als je een aardige spits wil. Ik zou die jonge jongens gewoon de kans geven, maar ik ben geen trainer. Die Naoufal Bannis gaat gewoon een hele goede spits worden, hij is nu zeventien jaar. Nu wil je er een van twintig jaar binnenhalen”, verwijst Van Hanegem naar Róbert Bozeník, de twintigjarige spits van het Slowaakse MSK Zilina die afgelopen dagen aan Feyenoord werd gelinkt.

“Nou ja, oké. Maar als je er een hebt rondlopen... Dick vindt hem op dit moment goed genoeg. Dat kan. Geef hem dan een kans, dat hij zichzelf kan ontwikkelen”, stelt Van Hanegem. “Als hij twintig is, kan hij er dan ingezet worden. Nu heeft hij een paar keer een kans gehad en dan krijgt hij in een paar minuten geen knikker. Mensen zeggen dan: ‘Ja, je ziet hem niet’. Het gaat erom dat de mensen die in het veld lopen hem zien, dat is het belangrijkste.”