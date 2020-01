Spierings rondt gedroomde buitenlandse transfer af en verlaat RKC

Stijn Spierings maakt definitief de overstap van RKC Waalwijk naar Levski Sofia, zo maken beide clubs maandag wereldkundig. De betrokken partijen zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van de middenvelder. Spierings, die bij RKC een aflopende verbintenis had, kwam zonder problemen door de medische keuring bij de Bulgaarse topclub, waarna een driejarig contract werd ondertekend.

"We betreuren het vertrek van Stijn uiteraard ten zeerste", reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Hij is in zijn tijd in Waalwijk meerdere malen erg belangrijk geweest voor RKC, met zijn doelpunt tegen Go Ahead Eagles (in de play-offs om promotie in de Keuken Kampioen Divisie, red.) uiteraard als absoluut hoogtepunt. We willen Stijn enorm bedanken voor zijn inzet en passie, en wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière."

Over de hoogte van de transfersom zijn geen mededelingen gedaan, maar Voetbal International wist zondag al te melden dat Spierings 'fors meer geld' gaat verdienen bij Levski. RKC heeft in de afgelopen maanden meerdere keren geprobeerd om het contract van de middenvelder te verlengen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Spierings loerde naar verluidt al enige tijd op een buitenlandse transfer, waardoor de voorstellen van RKC telkens verworpen werden.

Spierings speelde sinds januari 2019 voor RKC, dat de middenvelder destijds overnam van Sparta Rotterdam. De Noord-Hollander had een belangrijk aandeel in de promotie van RKC naar de Eredivisie. De naar Bulgarije vertrokken speler kwam in totaal tot 14 doelpunten en 11 assists in 41 wedstrijden in het shirt van de Waalwijkers.