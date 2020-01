Aubameyang door het stof na rode kaart: ‘Ik wilde hem niet zo hard raken’

Pierre-Emerick Aubameyang heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de stadsderby tussen Crystal Palace en Arsenal (1-1). De aanvaller annex captain van Arsenal opende de score met zijn veertiende competitietreffer van het seizoen, maar vlak na de gelijkmaker van Jordan Ayew ontving hij zijn eerste rode kaart als Gunner.

Aubameyang kreeg aanvankelijk slechts geel van Paul Tierney na zijn grove tackle op Max Mayer. De VAR liet de dienstdoende scheidsrechter op Selhurst Park echter inzien dat rood meer op zijn plaats was. “Ik hoop dat Max Meyer snel zal herstellen”, reageert Aubameyang via sociale media. “Ik wilde hem echt niet zo hard raken. Ik waardeer het dat de jongens hard hebben gevochten om te winnen, maar helaas is het een gelijkspel geworden.”

Het is vooralsnog onduidelijk wat de fysieke gevolgen voor Meyer zijn. De Duitser werd direct gewisseld. “De overtreding was gemeen, laten we eerlijk zijn”, erkende ook manager Mikel Arteta. “Maar Auba kennende, was er geen sprake van opzet. We vinden het vervelend voor Meyer, we hopen dat het niets ernstigs is. We accepteren de rode kaart.”

Ook Roy Hodgson betreurde het voorval. De manager van Crystal Palace vond dat het echter wel lang duurde voordat de VAR en de arbitrage tot een definitief oordeel kwamen. “Het gebeurde dicht bij mij en het was een grove tackle, zonder twijfel. Als je de video ziet, is de verrassing des te groter, dat het zo lang duurde om te bepalen dat het rood was. Duidelijker kun je de overtredingen niet krijgen, ook al was het denk ik niet zijn intentie. Hij was te gretig en helaas beging hij een zeer grove tackle. Hij verdiende de rode kaart.”