‘Sparta Rotterdam hoopt vervanger Lars Veldwijk op te kunnen pikken bij Ajax’

Sparta Rotterdam heeft in de afgelopen dagen afscheid genomen van Lars Veldwijk en Halil Dervisoglu en dus is de club van trainer Henk Fraser op zoek naar nieuwe aanvallende versterkingen. Naast de komst van Patrick Joosten op huurbasis van FC Utrecht, zouden de Spangenaren ook denken aan Ajax-spits Lassina Traoré.

Het Algemeen Dagblad meldt donderdagmiddag dat Sparta het oog heeft laten vallen op de achttienjarige Burkinees. Traoré speelt zijn wedstrijden tot nu toe voornamelijk voor Jong Ajax, al kwam hij dit seizoen namens de hoofdmacht ook al vier keer in actie in de Eredivisie. In de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen ADO Den Haag maakte hij bovendien zijn eerste doelpunt in de Nederlandse competitie.

Bovengenoemde ochtendkrant voegt wel toe dat het nog niet duidelijk is of Ajax bereid is om mee te werken aan een vertrek van de jongeling. De Amsterdammers gaan met het oog op deelname aan de Europa League en de TOTO KNVB Beker weer een druk programma tegemoet, al lijkt trainer Erik ten Hag er met de naderende terugkeer van Ryan Babel op korte termijn wel een aanvaller bij te krijgen.

In tegenstelling tot eerdere geruchten zal Sparta volgens het Algemeen Dagblad niet uitkomen bij Anthony van den Hurk (MVV Maastricht) of Charlison Benschop (FC Groningen) als de club er niet in slaagt om Traoré los te weken. Als het talent inderdaad naar Rotterdam verhuist, kan hij overigens meteen bij de hervatting van de Eredivisie zijn debuut maken tegen Ajax. De twee ploegen treffen elkaar namelijk op 19 januari in de Johan Cruijff ArenA.