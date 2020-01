Ajax handelt ‘uit angst’: ‘Overmars en co dachten er toen totaal niet aan’

Ryan Babel keert deze winter mogelijk terug bij Ajax. De 33-jarige aanvaller wordt waarschijnlijk gehuurd van Galatasaray, dat door financiële problemen open zou staan voor een tijdelijk vertrek van de Oranje-international. In een analyse schetst het Algemeen Dagblad dat de naderende deal 'een transfer uit angst' is bij Ajax.

Met de komst van Babel wil Ajax het risico minimaliseren de titel en dus Champions League-voetbal mis te lopen. 'Vanuit de club geredeneerd geeft de komst van Babel Ajax een extra optie in de aanval. Waar een nieuwe Latijnse versterking voor de hand lag, gezien de voorbije winterse transferperiodes, kiest de regerend landskampioen met Babel nadrukkelijk voor de korte termijn', zo klinkt het.

Omdat de financiële huishouding volledig ingericht is op Champions League-deelname móét Ajax dit seizoen de titel pakken, aldus de krant. De voorsprong op AZ en PSV, drie en tien punten, geeft wat lucht, maar de slechte decembermaand, met naast mindere resultaten ook extra blessures in de aanvalslinie, heeft de leiding van Ajax zeker 'kopzorgen' bezorgd.

'Waar eind november nog totaal niet aan een directe versterking werd gedacht door Overmars & co, is dat inmiddels anders. Hoezeer een talent als Noa Lang zich bij vlagen ook liet zien, Ajax wil nu voor zekerheid kiezen. De vrees voor een nieuwe vormdip is dusdanig groot dat de club de komst van een ervaren aanvaller als Babel nodig acht', aldus het dagblad.