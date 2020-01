'Bij PSV hoorde je alleen nog: 'Klootzak, waarom geef je zo’n bal?!'

PSV werkt tijdens een trainingskamp in Qatar toe naar de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Er is in de eerste maanden van dit seizoen het nodige gebeurd, met als dieptepunt het ontslag van trainer Mark van Bommel in december. Denzel Dumfries praat als aanvoerder over eerherstel bij PSV, met hulp van buitenaf voor de selectie van interim-trainer Ernest Faber.

"Ik zie aan de jongens dat we dit allemaal willen rechtzetten", vertelt Dumfries vanuit Doha aan onder meer het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad.. De rechtsback benadrukt de positieve sfeer in het trainingskamp van PSV in het Midden-Oosten. "Het gaat vanzelf, denk ik. De trainer heeft erop gehamerd toen hij begon, en iedereen heeft het goed meegenomen. Het is belangrijk binnen een team om elkaar de waarheid te zeggen. Maar ook om positief te zijn naar elkaar toe. Dat betaalt zich ook weer uit in wedstrijden." Faber hamert op een positieve mindset. "Het eerste wat Ernest Faber zei bij zijn start was: 'Jullie moeten stoppen met elkaar af te vallen als spelers. Weg met die onderlinge negativiteit!' Had hij helemaal gelijk in."

Faber heeft Marco Hoogerland als specialist in groepsdynamica een nog belangrijkere rol gegeven in de technische staf van PSV. Dumfries, die bij technisch manager John de Jong heeft aangedrongen op het inzetten van Hoogerland, legt uit waarom goed communiceren zo belangrijk is. "Om een voorbeeld te geven: je kunt in het veld roepen: 'Klootzak, waarom geef je mij zo’n bal?!' Je kunt ook zeggen: 'Klootzak, waarom geef je zo’n bal?!' en daarna een handreiking doen om er samen beter van te worden. Bij ons hoorde je op den duur alleen nog het eerste. Wat menselijk is, hoor, als je zoveel keer achter elkaar niet meer wint. Maar het brengt je niks, zo’n houding."

Dumfries kan een positieve houding wel gebruiken, zeker met het oog op zijn plaats bij het Nederlands elftal in aanloop naar het EK. "Ook voor mijn kansen op het EK moet ik een betere tweede seizoenshelft spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman me wel duidelijk gemaakt de laatste keer dat we elkaar spraken. Mijn motivatie en focus zijn maximaal", aldus de vleugelverdediger, die daarnaast aast op succes op clubniveau. PSV is uitgeschakeld in de Europa League, maar kan nog wel de TOTO KNVB Beker veroveren. Ook in de competitie zijn er wat hem betreft nog voldoende uitdagingen. "Daar moeten we gewoon proberen nog zo hoog mogelijk te eindigen."

Er was veel kritiek op de keuze van PSV om in Qatar een trainingskamp te beleggen. Dumfries weet van de kritische houding richting zijn club, maar als speler heeft hij naar eigen zeggen weinig invloed op de beslissingen van hogerhand. "Mensen hebben altijd kritiek en ik ben altijd bereid daarnaar te luisteren. Ik begrijp de emoties. Maar ik ben speler van PSV en er is besloten hierheen te gaan. Ik doe mijn werk, ik kan niet thuisblijven." Dumfries heeft nooit overwogen om het trainingskamp over te slaan. "Totaal niet, ik focus me gewoon op het team en wat PSV op mij vraagt. Je moet bij PSV zijn wat zij daarvan vinden."