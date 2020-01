‘Hij denkt misschien dat Raiola hem een transfer naar Real Madrid bezorgt'

Mino Raiola is de nieuwe zaakwaarnemer van Jesse Lingard, zo wist de Daily Mail maandag te melden. Oud-speler Paul Ince vindt het een teken aan de wand dat de middenvelder annex aanvaller van Manchester United opeens van belangenbehartiger wisselt. Ince denkt dat Lingard, wiens contract op Old Trafford nog anderhalf jaar doorloopt, wellicht aast op een nieuw avontuur.

"Jesse Lingard die gaat samenwerken met Mino Raiola, dat wijst erop dat hij wil vertrekken bij Manchester United", vertelt Ince in gesprek met Paddy Power. "Hij moet echter eerst beter gaan presteren, voordat een vertrek aan de orde is." De oud-speler van the Red Devils vindt dat ook Paul Pogba zich beter moet gaan opstellen, zeker gezien het feit dat de middenvelder lijkt te azen op een tussentijds vertrek. "Het probleem is: mocht Pogba volgende maand nog bij Manchester United spelen, dan wordt het een hels karwei voor hem om de supporters weer achter zich te krijgen."

Pogba wordt op zakelijk gebied bijgestaan door Raiola. "En nu blijkt dat Lingard ook bij hem heeft getekend", vervolgt Ince. "Ik bedoel, Lingard moet wel heel erg optimistisch zijn als hij denkt dat Raiola hem een transfer naar Real Madrid of Juventus kan bezorgen! Hij is een gigantische zogeheten 'superagent', maar ik vraag me af waarom Lingard met hem in zee gaat. Jesse aast wellicht op een transfer en weet dat Raiola dat voor elkaar kan krijgen."

Ince, tussen 1989 en 1995 actief voor Manchester United, voorziet problemen voor Lingard. "Het is geen kind meer. Hij moet eerst een stuk beter gaan presteren, dan pas kan hij gaan nadenken over een eventuele nieuwe club. Jesse zou nu op zijn hoogtepunt moeten zijn, maar eerlijk gezegd zijn sommige van zijn prestaties echt waardeloos. Er is daarnaast teveel concurrentie bij Manchester United om hem wekelijks te laten spelen." Lingard heeft al twaalf maanden niet gescoord in de Premier League, terwijl ook assists uitbleven. Dit seizoen trof de Engelsman eenmaal doel in de groepsfase van de Europa League.