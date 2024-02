Lingard maakt verrassende move compleet en wordt officieel gepresenteerd

Jesse Lingard vervolgt zijn carrière definitief bij FC Seoul. De Zuid-Koreaanse club bevestigt woensdagnacht dat de Engelsman een tweejarig contract heeft ondertekend, met de optie op nog een jaar. Lingard was transfervrij sinds zijn vertrek bij Nottingham Forest, waar hij afgelopen zomer uit zijn contract liep..

Onder meer Sky Sports wist al eerder van de transfer. "Voormalig Manchester United-vleugelspeler Jesse Lingard staat op het punt een shock move naar het Zuid-Koreaanse FC Seoul te voltooien", schreef het Britse medium afgelopen week.

De middenvelder annex aanvaller tekent in de Korea National League een contract voor twee jaar, met de optie op nog een jaar. Lingard zegt 'uit te kijken naar de ontmoeting met coach Kim Gi-dong en hoopt impact te leveren in het team'.

Daarmee komt na ruim een halfjaar een einde aan de transfervrije status van de 31-jarige Brit. In de zomer van 2023 vertrok Lingard bij Nottingham Forest, waar hij op dat moment één seizoen onder contract stond.

FC Seoul was niet de enige gegadigde voor de handtekening van de 32-voudig international van Engeland. Hij was enige tijd op proef bij het Al-Ettifaq van Steven Gerrard, maar uiteindelijk tekende hij geen contract in Saudi-Arabië.

Volgens Sky Sports kon Lingard ook kiezen voor een vertrek naar Turkije, al doet het medium geen melding over welke Turkse club in de markt was voor het jeugdproduct van Manchester United. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op FC Seoul.

Het wordt voor Lingard zijn eerste dienstverband buiten Engeland. Eerder stond de rechtspoot onder contract bij Manchester United, Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United en Nottingham Forest.

