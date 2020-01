Ontslag Conte levert Chelsea kostenpost op van ruim 30 miljoen euro

Het ontslag van Antonio Conte in de zomer van 2018 heeft Chelsea omgerekend zo’n 31 miljoen euro gekost, zo melden verschillende Engelse media dinsdag op basis van het jaarverslag over het seizoen 2018/19. Niet alleen Conte werd destijds door de clubleiding van Chelsea weggestuurd als manager, ook zijn elfkoppige staf moest het veld ruimen in West-Londen. Maurio Sarri werd anderhalf jaar geleden aangesteld als opvolger, al vertrok de landgenoot van Chelsea na een seizoen alweer richting Juventus.

Conte, sinds afgelopen zomer werkzaam bij Internazionale, spande na de vervelende mededeling van de Chelsea-leiding al snel een rechtszaak aan. De advocaten van de Italiaanse oefenmeester oordeelden toentertijd dat Conte vlak voor het begin van het seizoen was ontslagen, waardoor er geen tijd meer was om een nieuwe werkgever te vinden. Chelsea vond het ontslag echter gerechtvaardigd, mede door de behandeling van Diego Costa. De aanvaller werd na een aanvaring met Conte uit de selectie gezet, wat volgens de Londenaren ten koste ging van zijn marktwaarde.

Niet Chelsea, maar Conte trok vorig jaar mei aan het langste eind. Na een langlopende rechtszaak werd de coach namelijk in het gelijk gesteld. The Blues kregen de opdracht om Conte tien miljoen euro te betalen, terwijl maanden later blijkt dat dit bedrag veel hoger ligt. Vanwege de verschillende ontslagvergoedingen en de kosten voor de rechtszaak is Chelsea in totaal een bedrag van omgerekend 31 miljoen euro kwijt.

Uit het jaarverslag van Chelsea komen evenwel nog meer opmerkelijke zaken naar voren op financieel gebied. Clubeigenaar Roman Abramovich stopte in het seizoen 2018/19 namelijk ongeveer 290 miljoen euro in de club, afgelopen seizoen nog winnaar van de Europa League. Het was sowieso een dure jaargang voor de vermogende zakenman uit Rusland, want Abramovich was door ontslagvergoedingen ruim honderd miljoen euro kwijt.