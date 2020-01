Ajax vindt vervanger van Galatasaray en werkt zelfde programma af als PSV

Ajax bevindt zich momenteel in Qatar voor een trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers zouden in Doha in eerste instantie een oefenwedstrijd spelen tegen Galatasaray, maar de Turken schrapten hun eigen trainingskamp aldaar vanwege een zakelijk geschil met de organisatie. Voetbal International weet zondag te melden dat Ajax nu een vervanger van Cim Bom heeft weten te vinden.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Ajax in Qatar tegen Club Brugge zal spelen en de tweede tegenstander komt ook uit België. KAS Eupen wordt volgens het weekblad namelijk de vervanger van Galatasaray. Hiermee werkt Ajax hetzelfde oefenprogramma af als PSV, dat zich eveneens in het oliestaatje bevindt en daar op 9 januari oefent tegen Club. Eupen is twee dagen later de tegenstander van de Eindhovenaren.

Ajax oefent op zijn beurt op 11 januari tegen Club. De wedstrijd tegen Eupen, de huidige nummer dertien van de Belgische Pro League, wordt twee dagen eerder op 9 januari afgewerkt. De ploeg van trainer Erik ten Hag reisde zaterdag af richting het Midden-Oosten en verblijft daar tot 12 januari. Naast het trainingskamp biedt de club ook de kans om ‘de regio op zakelijk gebied te verkennen’, zo voegde Ajax zaterdag toe. Eerder op de zondag werd al een samenwerkingsverband met Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten onthuld.